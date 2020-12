Carlos Matta assume a presidência da ACV

Com presença de autoridades, novo presidente da ACV toma posse prometendo fortalecer comércio em Votuporanga

Presentes na cerimônia

A cerimônia também contou com o tradicional descerramento da placa com a foto de Valdeci Merlotti e entronização na galeria de ex-presidentes da entidade.

O novo presidente da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Carlos Mata, tomou posse do cargo, às 20h desta segunda-feira 30/11/2020, no auditório da Associação Comercial.

A diretoria eleita para ficar à frente da ACV – Associação Comercial de Votuporanga de dezembro de 2020 a julho de 2021 foi empossada em cerimônia transmitida ao vivo pelas redes sociais da entidade, com participação presencial restrita a membros da Diretoria Executiva.

“A nossa missão será trazer o associado cada vez mais para dentro da nossa entidade. É preciso que ele conheça cada serviço que aqui é oferecido e que são de fundamental importância para o impulsionamento dos seus negócios. Sempre ocorre alguma mudança, quando alguém novo assume o cargo, mas não quer dizer que irei mudar a forma como a ACV foi conduzida até agora, porque a Associação está muito bem. Pequenos erros, iremos corrigir, e o que deu certo podemos trabalhar para melhorar”, pontuou.

Ao passar a diretoria, o antigo presidente, Valdecir Merloti, ressaltou as qualidades do seu sucessor. “Além de construir sua credibilidade como empresário, tenho certeza que ele fará uma grande gestão, por isso entrego o cargo com muito prazer. Agradeço a todos os diretores que trabalharam por esta entidade em nome do desenvolvimento do comércio e setor de serviços”, destacou Merloti.

A posse festiva também formalizou o compromisso dos diretores que compõem a chapa eleita para a próxima gestão. O grupo vai dar continuidade a ações pioneiras da ACV, além de criar novos projetos para fortalecer o comércio e lutar por conquistas políticas que favoreçam a classe.

Também participaram da cerimônia, o prefeito de Votuporanga, João Eduardo Dado Leite, o prefeito eleito, Jorge Seba, e o vereador Osmair Ferrari, representando a Câmara de Vereadores de Votuporanga. Todos, em seus pronunciamentos, destacaram a importância da entidade e os desafios que estão sendo vencidos pela categoria. Jorge Seba assumiu, ainda, o compromisso de continuar com os esforços do Poder Executivo para o fortalecimento das empresas de Votuporanga.

A cerimônia também contou com o tradicional descerramento da placa com a foto de Valdeci Merlotti e entronização na galeria de ex-presidentes da entidade.

Os convidados receberam a prestação de contas do trabalho desenvolvido pela diretoria comandada por Valdeci Merlotti. O material também ficará disponível no site da entidade.

Diretoria ACV 2020/2021

A diretoria, encabeçada por Carlinhos Matta, tem como membros da Diretoria Executiva, Robson Luiz Martim (1º Vice-Presidente), Celso Penha Vasconcelos (2º Vice-Presidente), Carlos Humberto Tonanni Marão (Secretário Geral), Leandro Barros dos Santos (Secretário Adjunto), Valdeci Merlotti (Tesoureiro Geral), Marcos Gerólamo Aureliano (Tesoureiro Adjunto), Ivo Hentique Matavelli (Diretor Administrativo), Márcia Cristina de Souza (Diretora SCPC), João Batista Gomes (Diretor de Marketing), Edison Pinzan Junior (Diretor de Novos Associados), Natália Fonseca de Hora (Diretora de Eventos) e Elza Mara Pignatari Pinzan (Diretora de Calendários). A diretoria também é formada por diversas comissões. (Colaborou Andrea Anciaes)