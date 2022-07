Carlos Márcio, ex-presidente da Votuporanguense, terá cinzas jogadas na Arena Plínio Marin neste sábado 

Figura ilustre e presente na história da antiga Votuporanguense, Carlos Márcio de Castro Junqueira, faleceu em 2020, em Goiânia/GO. Ato terá início às 9h.

Familiares do 1º tesoureiro da antiga Associação Atlética Votuporanguense (AAV), Carlos Márcio de Castro Junqueira, fará a partir das 9h, neste sábado (2.jul), uma homenagem ao futebolista jogando suas cinzas na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. Ato foi um pedido ainda em vida de Carlos Márcio que faleceu, aos 84 anos, no dia 7 de julho de 2020, em Goiânia/GO, onde estava residindo.

Em sua trajetória esportiva, ele esteve no ato de fundação da AAV, em 1954, assim como seu tio Plínio Marin, que foi o primeiro presidente do clube. Dali para frente, Carlos Márcio estaria eternizado dentro da Votuporanguense, inclusive, como diretor de futebol e presidente da Alvinegra, posteriormente.

Ele participou da diretoria da Votuporanguense, na presidência de Marão Abdo Alfagali, em 1967, quando o clube disputou o título no lendário Estádio do Pacaembu, em São Paulo, no histórico jogo contra o XV de Piracicaba.

Entre os principais feitos, destaque para sua administração no clube entre 1977 e 1982. Onde a AAV foi campeã da antiga Divisão Intermediária de 1977, que hoje equivale à divisão A2 do Campeonato Paulista.

Natural de São José do Rio Pardo/SP, Carlos Márcio, veio para Votuporanga no início dos anos 50. Já advogado, trabalhou como procurador da Prefeitura do município. Posteriormente, foi o maior oficial no cartório de Estrela D’Oeste/SP, onde lavrou à sua instalação da comarca.

Mais tarde nos anos 90, Carlos mudou-se para Goiânia, onde foi morar com a filha. Lá, ele ainda advogava e respondia como síndico no prédio em que morava.

Ao Diário, Marcelo Marin Zeitune – primo de Carlos Márcio e neto de Plínio Marin – comentou a importância do ato: “É uma homenagem simples, porém, de grande significado para nossa família. A intenção é reunir familiares, amigos da antiga Votuporanguense e cumprir esse desejo dele. Esse pedido dele [Carlos Márcio] é uma demonstração de que o coração dele estava ali, já que grande parte da vida dele, ele se dedicou por que amava a Votuporanguense. Então, essa homenagem é por uma coisa que ele tanto se dedicou, com competência e comprometimento. É muito forte para a família e a gente tem a grata satisfação de estar lá para acompanhar.”

Procurado pela reportagem, o presidente do CAV (Clube Atlético Votuporanguense), Edilberto Fiorentino – Caskinha, comentou o ato e falou sobre Carlos Márcio: “É inegável o valor e o respeito que o futebol e o torcedor da Votuporanguense deve ter por esse grande esportiva que lutou muito pela nossa Alvinegra, homem íntegro e de muita fibra, um dos grandes e ilustres diretores de todas as épocas do futebol profissional da Votuporanguense. Na minha visão, um verdadeiro herói, por que, para tocar futebol no interior do Brasil você tem que ser herói e um pouco louco, mas acho que Carlos Márcio era um louco apaixonado pelas cores preta e branca do nosso manto”, finalizou.

O ato será prestigiado também pelo Secretário de Esportes e Lazer de Votuporanga, Marcello Stringari.