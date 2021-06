Carlinhos Matta é reeleito presidente da ACV

Empresário do ramo de farmácia segue à frente da entidade por mais um ano; posse será agendada para julho em evento restrito.

Por aclamação geral em assembleia realizada na manhã desta quarta-feira (30/6), foi reeleita a chapa apresentada pelo empresário Carlos Eduardo Ramalho Matta para a gestão da Associação Comercial de Votuporanga – ACV no mandato de julho de 2021 a junho de 2022. O evento, restrito a associados e imprensa, contou com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

O empresário do ramo de farmácia, que está à frente da entidade desde 30 de novembro de 2020, expôs o relatório de contas do período e agradeceu ao apoio dos comerciantes, diretoria e imprensa. “Continuamos enfrentando este momento difícil para a saúde e também para a economia do país. Esperamos que, agora com vacina atingindo uma cobertura maior da população, possamos colocar em prática grandes projetos para a ACV. É uma entidade muito representativa que estará sempre ao lado do comerciante para uma retomada forte, em defesa da geração de emprego e renda para Votuporanga”, discursou Matta, dizendo ainda que já planeja a campanha para o Dia dos Pais, comemorado em 8 de agosto.

A diretoria principal é composta ainda pelo Vice-Presidente Robson Luiz Martins (Tok Calçados); 2º Vice-Presidente, Celso Penha Vasconcelos (Penha Vasconcelos); Secretário Geral, Leandro Barros dos Santos (Poly Sport); Secretário Adjunto, Carlos Humberto Tonanni Marão (Marão Seguros); Tesoureiro Geral, Valdeci Merlotti (Escritório Vitória); Tesoureiro Adjunto, Ivo Henrique Matavelli (WE); Diretor Administrativo, Marcos Gerólamo Aureliano (Mega Online); Diretora Eventos, Márcia Cristina de Souza (Yohn Boutique); e o Diretor de Marketing: João Batista Gomes (O Tubarão).

Também foram apresentados os nomes dos Conselhos Fiscal e Consultivo e das comissões de calendário especial e relação sindical, comissão de marketing e campanhas promocionais, comissão de eventos e comissão de benefícios e novos associados. A cerimônia de posse da ACV será agendada para julho também em evento restrito, seguindo recomendações contra a pandemia.

Carlos Eduardo Ramalho Matta

O presidente reeleito da ACV, empresário Carlos Eduardo Ramalho Matta, tem forte atuação no comércio e em diretorias anteriores da entidade. Foi empossado para sua primeira gestão em 30 de novembro de 2020. Desde 1980, portanto há 41 anos, é proprietário da Multidrogas Centro. Foi presidente do Lions Clube Brisas Suaves de Votuporanga nos mandatos de 2010/2011 e 2016/2017 e foi Venerável Mestre da Loja Maçônica Votuporanga 472 Ano 2012 / 2013.

75 anos da ACV

Em outubro deste ano, a Associação Comercial de Votuporanga completa 75 anos de fundação. É uma entidade sem fins lucrativos, nascida da união de empresários que viram no associativismo a melhor maneira de dar força às suas iniciativas, reivindicações e alavancar o comércio do município.

Desde sua fundação, em 18 de outubro de 1946, a ACV atua em prol dos interesses do empresariado votuporanguense, fomentando o desenvolvimento da economia da cidade por meio de sua forte representatividade na oferta de serviços de orientação comercial e apoio à administração empresarial.