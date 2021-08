Carlim Despachante sugere opção de pagamento por PIX para Área Azul 

Vereador afirmou que pela sua praticidade, a nova forma de pagamento irá auxiliar o motorista que não está portando dinheiro em espécie ao estacionar nas vias em que a tarifa é cobrada.

Nos dias atuais, muita gente não tem o hábito de levar na carteira ou na bolsa dinheiro em espécie, e acaba passando sufoco juntando moedas na hora que precisa adquirir um cartão do serviço de estacionamento rotativo da Área Azul. Pensando na praticidade que os usos das tecnologias proporcionam, o vereador Carlim Despachante (PSDB) sugeriu, durante seu pronunciamento na tribuna na sessão da última segunda-feira (16), ao Poder Executivo para que juntamente com o Centro Social de Votuporanga – DAFIC, inclua o PIX como forma de pagamento do estacionamento rotativo pelos condutores de veículos que utilizam as vias públicas onde é cobrada essa tarifa.

Carlim irá apresentar uma indicação na próxima sessão com o registro da sugestão. O vereador afirma que, pela sua praticidade, o PIX é o mais novo integrante dos meios de pagamento do Brasil e com permite fazer transações bancárias 24 horas por dia, onde a compensação acontece em até 10 segundos, o que auxilia sobremaneira, o cidadão que não está portando o dinheiro em espécie.

“A medida é extremamente válida, pois, facilitaria o pagamento de diversos condutores de veículos que não portam dinheiro em espécie e que muitas vezes não podem deixar seus veículos nas áreas de zona azul, sendo ainda que, modernizaria esse sistema de cobrança junto aos seus usuários, o que está previsto nas diretrizes do Plano de Mobilidade Urbana”, destaca Carlim Despachante.