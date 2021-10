Carlim Despachante pede recapeamento em rua do bairro Cidade Nova

Parlamentar solicitou melhorias na Rua Manoel Marques, entre a Rua Maranhão e Avenida da Saudade.

Com o objetivo de melhorar a malha asfáltica e garantir mais segurança aos moradores e usuários da via que o vereador Carlim Despachante (PSDB) encaminhou ao prefeito Jorge Seba (PSDB) uma indicação, para que através da Secretaria de Obras, inclua a Rua Manoel Marques, entre a Rua Maranhão e Avenida da Saudade, no bairro Cidade Nova, no programa de execução de obras de recapeamento asfáltico, uma vez que a malha asfáltica desse trecho encontra-se totalmente deteriorada.

Em sua justificativa, o vereador destaca que com as intempéries e a passagem constante de veículos, a malha asfáltica existente começa a ceder, ocasionando muitos buracos, o que requer a realização de obras de recapeamento asfáltico para evitar diversos problemas como danos a veículos e acidentes com motociclistas e ciclistas, por exemplo.