Carlim Despachante pede mutirão de tapa-buraco em Votuporanga 

Vereador explicou que serviço precisa ser feito em todo município e o objetivo é evitar danos a veículos e melhorar o tráfego nas ruas.

O vereador Carlim Despachante (PSDB) apresentou uma indicação durante a 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (27.mar), pedindo que a Prefeitura promova um mutirão de tapa-buraco em todo município.

O vereador explicou que o objetivo é evitar danos a veículos e melhorar o tráfego nas ruas de Votuporanga.

Ainda segundo Carlim, as chuvas constantes das últimas semanas, somadas ao desgaste natural do tempo, levaram ao surgimento de buracos na malha asfáltica da cidade, o que pode causar danos aos veículos e, principalmente, acidentes com motociclistas e ciclistas.

“É fundamental que as autoridades tomem medidas imediatas para garantir a segurança e a qualidade das vias públicas. A população espera que essa propositura seja aceita e que o mutirão de tapa-buraco seja realizado o mais breve possível”, salientou Carlim.