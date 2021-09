Carlim Despachante pede melhorias no trânsito de Votuporanga 

Vereador solicitou também que fosse instalado redutor de velocidade na Rua Paraná, no bairro Chácara das Paineiras, destacando que o tráfego de veículos aumentou consideravelmente nos últimos anos.

O vereador Carlim Despachante (PSDB) encaminhou pedidos ao prefeito Jorge Seba (PSDB), atendendo a solicitação de diversos moradores de Votuporanga/SP.

Entre as reivindicações, o parlamentar apresentou uma indicação solicitando ao Poder Executivo, para que através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, instale um redutor de velocidade na Rua Paraná, confluência com as ruas Das Paineiras e Aroeira, no bairro Chácara das Paineiras.

Carlim destacou em sua justificativa que o tráfego de veículos aumentou consideravelmente nas vias públicas nos últimos anos, fato que requer investimentos constantes nesse segmento por parte do poder público municipal.

O vereador também solicitou por meio de indicação, a construção de sarjetão com canaleta na Rua Sebastião Cecchini, confluência com a Rua Terezinha, no bairro Parque Rio Vermelho.