Carlim Despachante pede instalação de postes de iluminação em rua do Portal do Sol 

Parlamentar solicitou que sejam colocados ao menos três postes de concreto para iluminação pública na Rua Valdevir de Oliveira Guena, confluência com as ruas Roraima e Paschoalino Pedrazoli.

Preocupado com os transtornos enfrentados por moradores do bairro Portal do Sol, em Votuporanga/SP, o vereador Carlim Despachante (PSDB), apresentou na 11ª sessão da Câmara desta segunda-feira (4.abr), uma indicação para que seja oficiado à Prefeitura, para que através da Secretaria Municipal de Obras, viabilize a instalação de três postes de concreto para iluminação pública na Rua Valdevir de Oliveira Guena, confluência com as ruas Roraima e Paschoalino Pedrazoli.