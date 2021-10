Carlim Despachante pede criação de vaga para idoso em frente à Unidade de Diálise 

Além da vaga direcionada para idosos, o parlamentar solicitou uma vaga para cadeirante e uma vaga exclusiva para ambulância.

Com o objetivo de garantir acessibilidade aos idosos e as pessoas com deficiência, o vereador Carlim Despachante (PSDB) encaminhou uma indicação ao Poder Executivo, solicitando que através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, viabilize a volta de estacionamento para idosos na Rua Osvaldo Padovez, em frente a Unidade de Diálise da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga/SP.

“Depois da pintura de sinalização de solo, foi retirada a vaga de idoso e aumentou uma de ambulância, prejudicando o idoso que precisa utilizar a vaga para fazer o tratamento na Unidade”, explicou Carlim.

Outro pedido do parlamentar, solicitou serviços de poda de árvores na Rua Augusto Duo na confluência com a Rua Canadá, no bairro Vila América.