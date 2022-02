Carlim Despachante pede a instalação de farmácia 24 horas na UPA e no Mini-Hospital

Vereador afirmou que a medida é necessária para evitar que munícipes, após receberem atendimento, tenham que aguardar até o próximo dia útil para ter acesso a medicamentos ou mesmo se deslocar por grande distância para encontrar uma farmácia de plantão e dar início ao seu tratamento.

O vereador Carlim Despachante (PSDB) utilizou seu tempo de fala, na 5ª sessão ordinária da Câmara desta segunda-feira (21.fev), para apresentar uma proposta que visa melhorar os atendimentos na saúde pública de Votuporanga/SP. Por meio de indicação, o parlamentar propôs que seja oficiado ao Poder Executivo, para que através da Secretaria Municipal da Saúde, promova a instalação de duas farmácias 24 horas para atendimento ininterrupto da população no Hospital Fortunato Germano Pozzobon e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Na justificativa, o vereador apontou que a medida é necessária para evitar que munícipes, principalmente, aqueles mais carentes, após receberem atendimento, tenham que aguardar até o próximo dia útil para ter acesso a medicamentos ou mesmo se deslocar por grande distância para encontrar uma farmácia de plantão e dar início ao seu tratamento.

“As referidas farmácias poderiam ter medicamentos com ênfase em antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos e antialérgicos, ou seja, medicamentos típicos de pronto atendimento, onde os médicos de todas as unidades públicas de saúde do Município seriam orientados a preferencialmente, receitarem medicamentos dessas farmácias nas suas prescrições”, comentou.

Carlim Despachante destacou também que esse tipo de farmácia já existe em outros municípios paulistas, a exemplo das cidades de Jaguariúna e Cajamar, sendo que “representaram um grande avanço no atendimento à saúde de suas populações”, completou.