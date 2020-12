Carlim Despachante assume vaga de Emerson Pereira na Câmara Municipal 

Suplente estreante na política assume a cadeira do nomeado para a Secretaria de Direitos Humanos, do governo Jorge Seba e Cabo Valter.

Com a recente nomeação do vereador Emerson Pereira (PSDB) para a Secretaria de Direitos Humanos, do governo Jorge Seba e Cabo Valter que foram diplomados na sexta-feira (18), pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo, um novo rosto deve surgir na Câmara Municipal de Votuporanga/SP, trata-se do suplente Carlos Alberto de Assis – Carlim Despachante (PSDB).

Ao Diário de Votuporanga, Carlim contou que “estou pronto para representar bem à cada um que confiou em mim e toda a minha cidade. Claro que no começo terei dificuldades, por falta de experiência política, mas aprendo rápido. Experiência a gente adquire com o tempo e compensa com muita disposição e trabalho”.

Eleito com 636 votos, em sua primeira candidatura, o suplente contou que trabalha há 30 anos como despachante e explicou que devido a pandemia e, as alterações de serviços como do Detran (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) sua campanha foi executada de “maneira simples, sem muitos recursos financeiros, mas agora que consegui essa oportunidade, me sinto pronto e vou encarar de frente esse desafio”, finalizou Carlim.

Mas a cerimônia de posse de Carlim Despachante só deve ocorrer em uma segunda sessão em 2021, já que na primeira o titular da cadeira na Casa Legislativa, Emerson Pereira, ainda estará no Plenário Doutor Otávio Viscardi, onde deve votar inclusive na composição da Mesa Diretora.