Carlim Despachante alerta sobre vagas não utilizadas por taxistas 

Vereador questionou sobre a necessidade de manter o atual número de vagas para taxis em Votuporanga, principalmente na área central, diante da dificuldade de encontrar vagas disponíveis.

Em seu discurso na penúltima sessão ordinária da Câmara Municipal, o vereador Carlim Despachante (PSDB) alertou que fez visitas em vários pontos de Votuporanga/SP onde existem vagas destinadas aos taxistas, em alguns casos, visitas repetidas.

Para tanto, o parlamentar questionou a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes sobre a necessidade de manter o atual número de vagas para taxis na cidade, principalmente na área central.

“Constatei que a maior parte das vagas de taxi permanece desocupada durante boa parte do dia. Isso tem gerado reclamações das pessoas que se utilizam do centro da cidade e sentem dificuldade em encontrar vagas, mesmo pagando Área Azul”, explicou.

O vereador justificou que os profissionais de taxi desempenham muito bem o seu trabalho, pagam os seus impostos sendo uma categoria que merece o respeito. “Mas não acho justo que a maioria que buscamos um local para estacionar. Estou buscando junto a Secretaria de Trânsito que reavalie a necessidade desta quantidade de vagas para os taxistas no centro da cidade”, disse Carlim.

Por fim, o vereador pediu que a Secretaria de Trânsito notifique os taxistas e aqueles que não estejam utilizando o espaço, possam repassar a vaga para quem, de fato deseja trabalhar nesta profissão. “Para se ter uma ideia, são 29 vagas de estacionamento para taxista, é comum o motorista procurar uma vaga e não encontra e vemos muitas vagas vazias”.

Outro ponto levantado pelo vereador, diz respeito aos estacionamentos com recuo na área central. “No meu ponto de vista, irregular que muitos comerciantes tem construído galerias e acaba tirando a vaga de estacionamento da via pública, ou seja, o espaço que é público está sendo utilizado para benefício particular. Essa situação tem gerado reclamação dos usuários de Área Azul, e estamos pedindo a Prefeitura para que reavalie essa situação e creio que algo está errado”, salientou o vereador.

Durante a sessão, o vereador usou o seu tempo na tribuna legislativa para pedir o apoio da população votuporanguense na campanha em prol ao Hospital de Amor.

O grupo de apoio formado pela comunidade local em prol ao Hospital de Amor de Barretos/SP lançou uma campanha de venda de rifa para o sorteio de um Fusca de cor verde. Todo o recurso arrecadado será destinado ao hospital 100% filantrópico e que atende pacientes com câncer pelo SUS (Sistema Único de Saúde). “Por apenas R$10,00 a pessoa pode comprar um número que valerá o sorteio de um lindo Fusca verde de 1972, muito bem conservado. Em nome do Hospital de Amor, colabore”, concluiu Carlim.