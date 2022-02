Carlão se reúne com prefeitos e vereadores de 17 cidades da região noroeste em busca de recursos junto ao Governo do Estado

Encontro realizado nesta manhã (2) ainda contou com a presença do secretário-executivo de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury, e da participação virtual do deputado federal Geninho Zuliani.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, se reuniu na manhã desta quarta-feira (2) com prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de 17 municípios do noroeste paulista.

Na presença do secretário-executivo da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Regional, Rubens Emil Cury, e com a participação virtual do deputado federal Geninho Zuliani, Carlão recebeu demandas dos representantes das cidades e tomou conhecimento dos temas para agilizar os processos junto à pasta.

“Foi uma manhã bastante produtiva, em que tive a oportunidade de conversar com representantes destes municípios. Meu compromisso é trabalhar pelo interior de São Paulo, na busca por investimentos junto ao Governo do Estado que gerem emprego, desenvolvimento e melhore a vida das pessoas nestas cidades”, explicou Carlão.

Entre as demandas, estão a destinação de recursos para construção e revitalização de áreas de lazer, construção de estádios e ginásio de esportes, ciclovias e asfalto.

Estiveram na Alesp os representantes dos municípios de Adolfo, Cajobi, Dolcinópolis, Ibirá, Marinópolis, Mira Estrela, Orindiúva, Paraíso, Palmeira d’Oeste, Parisi, Paulo de Faria, Pindorama, Severínia, Três Fronteiras, Ubarana, Urupês e Zacarias.