Carlão Pignatari vistoria obras em andamento no município de Meridiano 

Presidente da Alesp afirmou ainda que recursos para vicinais serão liberados até o final do ano.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, vistoriou, no último domingo (12.jun), obras em andamento no município de Meridiano/SP. Os investimentos do governo estadual foram conquistados com apoio do parlamentar e visam levar mais qualidade de vida, desenvolvimento e empregos para a população.

“Todo dia é dia de andar pela nossa região, visitar as cidades, e hoje [domingo] estou aqui em Meridiano para vistoriar as obras em andamento, junto com a prefeita Marcia Lima e todos os vereadores, apoiadores e a população em geral. Estou muito feliz de ver como as coisas estão sendo realizadas aqui em Meridiano”, afirmou Carlão Pignatari.

O presidente da Alesp visitou o novo distrito industrial da cidade, que fica próximo à Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), e afirmou que até o final do ano devem sair os recursos para as vicinais entre Meridiano e o distrito de Santo Antônio do Viradouro e a usina, e até a cidade de Valentim Gentil. Segundo Carlão, serão cerca de R$ 30 milhões investidos.

“Toda a infraestrutura desse novo distrito industrial já está feita. Já colocamos iluminação e está tudo pronto para as empresas chegarem, se instalarem. Esse é um dos maios avanços para o desenvolvimento de Meridiano. Vai gerar emprego e renda para as pessoas que moram aqui. Fico feliz em ter ajudado em mais esta realização”, disse Carlão.

Em seguida, o deputado vistoriou os novos veículos e máquinas entregues para o município: um ônibus, uma pá carregadeira, um caminhão, uma ambulância e duas vans. Além disso, ele acompanhou o trabalho de policiais militares na área rural feito com a nova viatura conquistada pela cidade para fazer a segurança no campo.

Saúde e urbanismo

Na área da saúde, Carlão viu de perto a reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) da cidade. O recurso, de R$ 511 mil, foi conquistado por meio de emenda do presidente da Alesp. No distrito de Santo Antônio, ele vistoriou as obras de revitalização da praça, que conta com área de esportes, pista de caminhada, arquibancada, entre outros.

A prefeita Márcia agradeceu ao deputado pelas medidas. “Meridiano está um canteiro de obras por causa do Carlão. Tudo que a gente precisa para a cidade a gente pede e ele conquista. Agradeço também ao novo governador Rodrigo Garcia, que é sensível a todos os nossos pedidos e também de todos os paulistas”, afirmou ela.