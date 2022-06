Carlão Pignatari vistoria obras de pavimentação e apresenta novos veículos para Cardoso

Município do noroeste paulista recebeu trator, arado e plantadeira, caminhão-pipa e uma viatura para patrulha rural.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, vistoriou, nesta quinta-feira (16.jun), feriado nacional de Corpus Christi, obras de pavimentação asfáltica de ruas do bairro Beira Rio, em Cardoso, e apresentou à população da cidade os novos veículos para a frota municipal conquistados com seu apoio junto ao governo estadual.

Na companhia do prefeito Tucura, da vice-prefeita Silvia e dos vereadores, eles caminharam pelo bairro, que já recebeu ligação de água e esgoto, e está pronto para o asfalto. A obra está garantida com recurso de R$ 1,5 milhão conquistado por emenda do deputado Carlão Pignatari, que afirmou que buscará mais recursos para pavimentação de outras vias do bairro.

“O Beira Rio é um bairro importante para Cardoso, porque são imóveis que agregam ao turismo e à economia da cidade. Cardoso é uma das principais cidades do nosso interior, por causa da proximidade com o rio Grande, e isso atrai muita gente. Vamos continuar trabalhando para mais investimentos na cidade. Podem contar comigo”, disse o presidente da Alesp.

Antes da visita ao bairro, Carlão Pignatari passou na Praça da Matriz, onde apresentou os novos veículos da frota municipal conquistados com seu apoio junto ao governo estadual. São um trator com arado e plantadeira, um caminhão-pipa e uma viatura para a patrulha rural. “Esses veículos e equipamentos são fundamentais para o bom serviço prestado à população”, disse.

O presidente da Alesp agradeceu ao novo governador Rodrigo Garcia pela iniciativa. “O Rodrigo Garcia a gente conhece. Ele é da nossa região, sabe das nossas necessidades e desafios, e com certeza continuará sendo o governador de todos os paulistas. É o homem mais preparado para comandar esse Estado, que é a locomotiva do Brasil”, afirmou Carlão Pignatari.

O deputado ainda anunciou que até o final do mês o governo paulista deve publicar o edital para as obras da estrada que liga Cardoso a Pontes Gestal, assim como a via que passa pela Usina Colombo. O Estado tem investido na recuperação de vicinais e rodovias. Com isso, milhares de pessoas estão conseguindo emprego e renda, o que fortalece a economia paulista.

“A maior parte das estradas e vicinais do Estado de São Paulo está sendo recuperada, e isso só é possível porque o nosso governador Rodrigo Garcia, com o apoio da Alesp, promoveu mudanças que recuperaram a capacidade de investimento do Estado. Quero agradecer a população de Cardoso, em especial, que acreditou em mim e me fez deputado pela terceira vez”, disse Carlão.