Carlão Pignatari visita obras em Três Fronteiras e anuncia 50 novas casas e mais uma vicinal 

O prefeito Rubens José Belão (Bim Belão) afirmou que tanto as novas casas, quanto o asfalto para a vicinal que liga a cidade ao bairro Vale do Sol, em Santa Fé do Sul, são dois sonhos antigos da população local. “Estamos muito felizes com mais esse apoio do deputado Carlão e essas liberações do nosso novo governador, Rodrigo Garcia. As casas trarão conforto e segurança para as famílias beneficiadas, e a vicinal significa mais desenvolvimento, por meio do turismo, já que a via é um acesso importante ao rio Paraná”, explicou.