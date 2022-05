Carlão Pignatari visita obras em andamento em seis municípios do noroeste paulista 

Presidente da Alesp também recebeu título de cidadão de Dirce Reis e Pontalinda.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, visitou, nesta quinta-feira (26), obras e projetos em andamento em seis cidades da região noroeste paulista. Nos municípios, o chefe do Legislativo paulista também se encontrou com a população, políticos e autoridades locais e regionais, e prestou contas do seu mandato.

Em São João das Duas Pontes, Carlão se encontrou com o prefeito Zé Mamão, além de vereadores, apoiadores e a população em geral. O prefeito agradeceu a obra de recuperação da vicinal que liga a Fernandópolis, a reforma e ampliação do centro de saúde e a pá carregadeira, ambulância e van novas para o município.

“Isso é Carlão. Ele está mobilizando tudo isso para a gente. O recape da estrada para Fernandópolis é uma grande obra que vai gerar um benefício gigantesco a todos. Com o apoio do nosso deputado Carlão Pignatari, estamos transformando a cidade. Quero agradecer a você, Carlão, e tenho certeza de que São João das Duas Pontes está agradecida também”, disse Zé Mamão.

Em Dirce Reis, o presidente da Alesp recebeu o título de cidadão dircense na Câmara de Vereadores. “Estou honrado com esse título. Tenho compromisso e comprometimento com todas as cidades da nossa região, que quero ajudar cada vez mais”, afirmou Carlão Pignatari, citando os investimentos na recuperação das estradas e vicinais. O prefeito Roberto Visoná agradeceu o trabalho e apoio à cidade.

Antes de visitar as obras da concha acústica e da ponte sobre o córrego Mamangava, o deputado falou do trabalho do novo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. “Ele conhece cada uma das cidades da nossa região. O rodrigo Garcia não é um aventureiro. Ele é da nossa região, é honesto e trabalhador, defende os interesses da população e vai governar para todos”, disse, antes de descerrar a placa de inauguração da creche escola “Maria de Oliveira Denardi”.

Já em Pontalinda, Carlão Pignatari também recebeu o título de cidadão pontalindense. O prefeito Sisinio Leão falou da importância do trabalho do presidente da Alesp para a cidade e região, e anunciou a regularização de moradias na cidade. “Pontalinda sempre pode contar comigo. Sou um deputado que mora e vive na região, e sempre vou defender os interesses da nossa população”, afirmou o presidente da Alesp, antes de visitar as obras da Areninha na cidade.

Outras cidades

Em Marinópolis, Carlão se encontrou com o prefeito Evaldo Ribeiro, vereadores e com a população. Na cidade, ele também viu de perto o trabalho da Patrulha Rural, que iniciou após o recebimento de uma viatura especial, uma caminhonete equipada para levar segurança à área rural. “O deputado Carlão Pignatari é nosso amigo e de longa data ajuda nosso município”, disse o prefeito, citando o recebimento da nova ambulância e van para transporte de pacientes, além dos recursos para as obras na Praça da Matriz.

Em Marinópolis também tem obra de recuperação da vicinal. Avaliada em mais de R$ 6 milhões, a estrada está em recuperação, o que vai aumentar a segurança dos usuários e facilitar a locomoção e escoamento da produção agropecuária. A cidade também vai receber em breve uma retroescavadeira, um caminhão-pipa e um caminhão coletor de lixo.

Ainda na agenda, Carlão passará pelas cidades de Aparecida d’Oeste e Palmeira d’Oeste, onde se encontrará com prefeitos, vereadores, autoridades e a população em geral. Em Palmeira d’Oeste, o presidente da Alesp participa ainda da cerimônia de concessão do título de cidadão palmeirense ao deputado federal Geninho Zuliani.