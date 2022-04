Carlão Pignatari visita Feira do Produtor e obras em comemoração aos 81 anos de Jales

Acompanhado de autoridades locais, deputado conversou com moradores e acompanhou de perto construções e recapes em andamento na cidade.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, esteve em Jales, na manhã deste sábado (16.abr), para visitar a Feira do Produtor, conversar com moradores e acompanhar de perto várias obras que estão em andamento na cidade.

Pignatari fez questão de estar no município, neste fim de semana, em razão das comemorações de aniversário locais. Jales completou 81 anos na última sexta-feira, dia 15 de abril.

“Jales é uma cidade muito querida e tradicional da nossa região. Enquanto governador em exercício, em outubro do ano passado, estive aqui e fiz vários anúncios para o município e a região. Hoje, voltei para conferir como está o andamento das obras e estou muito feliz com todo o desenvolvimento e progresso que a cidade vem ganhando”, afirmou o parlamentar.

Recepcionado pelo prefeito Luis Henrique Moreira, a vice-prefeita Marynilda Cavenaghi e vereadores parceiros, o deputado começou o dia no comboio, juntos aos produtores rurais e expositores da feira livre.

Na sequência, a comitiva seguiu para as obras de construção do viaduto que ligará as ruas Maranhão e Goiás, um anseio de muitos anos da população.

O roteiro também incluiu uma passada para estação ferroviária, oportunidade em que a equipe da prefeitura apresentou ao presidente da Alesp um projeto de reforma e revitalização do espaço, e vistorias dos recapes da marginal Ayrton Senna da Silva e Dr. Eduardo Ferraz Ribeiro do Valle.

“São mais de R$ 6 milhões do governo de São Paulo investidos em muito trabalho aqui na cidade Jales que eu ajudei a conquistar. Essa é a vantagem de uma cidade ter um deputado a quem recorrer e que conhece a necessidade das pessoas. E esse é o meu papel, trabalhar pelo nosso interior, o que faço com muita satisfação e prazer”, disse.

Outras recursos

Além das obras para o município, Pignatari conquistou mais de R$ 75,5 milhões para a recuperação de importantes rodovias que ligam Jales a outras cidades da região, como Dirce Reis, Ouroeste e Santa Albertina

Para a Saúde, o parlamentar liberou mais de R$ 1 milhão para a Santa Casa, cerca de R$ 800 mil para o Hospital do Amor, e mais R$ 835 mil para a construção de um Centro de Saúde, no bairro Oiti, por meio do Programa Qualivida.

Nessa lista de ações, ainda se somam R$ 790 mil para a construção de uma Casa de Juventude, na rotatória do bairro Arapuã, e R$ 2 milhões para reforma do Ginásio Municipal de Esportes.

Recentemente, o presidente da Alesp também destinou cinco viaturas ao município, sendo: um Fiat Strada para a Defesa Civil, mais equipamentos; uma unidade de resgate, modelo Mercedes Sprinter, para o Corpo de Bombeiros; e três viaturas, do modelo Chevrolet Spin, para a Polícia Militar.

A implantação da atividade delegada em Jales, em parceria com o Estado, foi outro convênio que contou com o intermédio de Pignatari, bem como a reforma e adequação do Teatro Municipal e do Terminal Rodoviário Prefeito José Antônio Caparroz.

Ainda como governador, ele destinou mais de 300 cestas do programa Alimento Solidário, distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade social e vouchers do programa Vale Gás para 303 famílias, no valor total de R$ 90,9 mil.