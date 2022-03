Carlão Pignatari visita Barretos e acompanha início das obras de recuperação dos locais afetados pela chuva

Sistema de drenagem urbano será implantado no centro antigo da cidade, área mais atingida pela enchente, ocorrida no último dia 6 de janeiro.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, visitou a cidade de Barretos/SP na tarde desta quinta-feira (10.mar), para acompanhar o início das obras de recuperação dos locais mais afetados pela forte chuva do último dia 6 de janeiro.

O deputado, que esteve na cidade dois dias após a enchente, representando o governo do Estado, auxiliou a prefeita Paula Lemos na conquista de R$ 10 milhões para a reconstrução da parte conhecida como centro antigo de Barretos.

Recentemente, no dia 19 de fevereiro, o governador João Doria, juntamente com o presidente da Alesp, esteve no município para a entrega das obras da estrada vicinal Luiz Carlos Arutin (BA-005), quando assinou a liberação de R$ 5 milhões para o início imediato do novo sistema de drenagem urbano da cidade.

“Estou aqui hoje, na presença da prefeita e dos vereadores, mais uma vez representando o nosso governador João Doria e nosso vice-governador Rodrigo Garcia, para fiscalizar o começo dessa importante obra, que significa muito para a população barretense. A Paula e sua equipe fizeram um belo trabalho. Sabemos que o processo é moroso e burocrático, mas o forte apoio do governo do Estado e da Assembleia Legislativa foram fundamentais para que essa recuperação fosse possível o quanto antes. Nosso objetivo é que nunca mais Barretos sofra com essas inundações”, destacou Carlão.

Ainda de acordo com Pignatari, o governo de São Paulo foi muito solidário e comprometido com o povo paulista. “No sábado, após o ocorrido, o Doria não pode vir, mas pediu para que eu estivesse na cidade, em seu nome, primeiro para nos solidarizarmos com a prefeita e todas as pessoas que sofreram com a enchente e, segundo, para liberarmos com apoio da Alesp, a aprovação do recurso, em razão do estado de calamidade pública do município. Hoje percebo que apesar de ser uma obra bastante complexa e diferente, a prefeitura conseguiu contratar boas empresas, especialistas nesses problemas de drenagem de água pluvial. Diante de toda experiência deles e de tamanha qualidade técnica, estou confiante de que resolveremos de vez a situação”, explicou.

A prefeita, muito animada com o início das obras já nesta sexta-feira, dia 11 de março, agradeceu mais uma vez a presença de Carlão e, em seu nome, o forte apoio do governo do Estado. “Depois do que passamos, ficou bem claro quem são os verdadeiros amigos de Barretos. O Carlão, sem dúvida, é uma dessas pessoas. Ele chegou de imediato, nos ajudou no que pode, e o resultado está aqui. Sou muito grata por ele não ter poupado esforços para nos auxiliar na liberação dos recursos, que nos ajudarão muito na reconstrução da nossa querida cidade”, citou.

Segundo a prefeitura, a primeira parte dos trabalhos prevê a recuperação das ruas 16 e 22. Os trechos estão interditados desde o dia 6 de janeiro.