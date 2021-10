Carlão Pignatari visita a Santa Casa de Rio Preto e participa de assinatura para aumento de repasse a hospitais da região

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo acompanha o vice-governador Rodrigo Garcia nesta sexta-feira.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, acompanhado do vice-governador Rodrigo Garcia, participa nesta sexta-feira, dia 8 de outubro, em São José do Rio Preto, da assinatura que aumenta o repasse de recursos e o número de instituições de saúde do noroeste paulista beneficiadas no programa “Mais Santas Casas”. Os dois também visitam a Santa Casa da cidade e a nova ala de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) da unidade.

Só na região de São José do Rio Preto são 39 instituições, entre Santas Casas e hospitais filantrópicos e especializados. Dessas, 27 vão receber o recurso pela primeira vez. De acordo com o governo, o programa é o maior da história do SUS no Estado de São Paulo para auxílio financeiro às instituições de saúde. São R$ 1,2 bilhão por ano para apoiar 333 instituições em todo o Estado. Um projeto de lei encaminhado à Alesp vai garantir que os recursos sejam repassados anualmente aos hospitais.

“O programa Mais Santas Casas é resultado de um trabalho sério, profissional e de qualidade realizado pelo governo do Estado, por meio do governador João Doria e vice-governador Rodrigo Garcia. Com ele, vamos garantir mais recursos às nossas Santas Casas e hospitais, principalmente de cidades menores que não eram contempladas e agora passarão a receber esse auxílio anualmente que, sem dúvidas, é um grande apoio para o atendimento da nossa população”, disse Carlão Pignatari.

No noroeste paulista, entre os hospitais beneficiados pela primeira vez estão as Santas Casas de Cardoso, Palmeira d’Oeste, Tanabi, Nova Granada, General Salgado, Santa Adélia, Riolândia, Urânia, Estrela d’Oeste, Macaubal, Neves Paulista, Populina, Aparecida d’Oeste e Paulo de Faria. A ajuda extra também é inédita para os hospitais de Nhandeara, Jaci, Mirassol, Potirendaba, Tabapuã, Urupês, Indiaporã, Itajobi e Pirangi, além do Hospital Bezerra de Menezes (Rio Preto), Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi (Catanduva) e o Inamex (Nhandeara).

Já as Santas Casas de Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Rio Preto, José Bonifácio, Santa Fé do Sul, Novo Horizonte e Monte Aprazível, e o Hospital de Base de Rio Preto, Hospital Padre Albino (Catanduva), Fundação Pio XII (Hospital de Amor de Jales) e Hospital Escola de Catanduva continuam recebendo a ajuda, só que agora com acréscimo, o que poderá contribuir ainda mais com o atendimento.

Participam ainda da cerimônia e da visita o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo; o secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn; o provedor da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, José Nadim Cury; além de outras autoridades, políticos e lideranças locais e da região.