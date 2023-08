Carlão Pignatari se reúne com superintendente do DER para tratar de vicinal entre Pontes Gestal e Cardoso

Prefeito Cristiano Coralino acompanhou reunião realizada nesta quarta-feira, em São Paulo.

O deputado Carlão Pignatari se reuniu, nesta quarta-feira (9.ago), com o superintendente do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Sergio Codelo, para tratar da pavimentação asfáltica da vicinal entre os municípios de Pontes Gestal e Cardoso. O prefeito de Pontes Gestal, Cristiano Carolino, acompanhou o encontro, realizado no DER, em São Paulo.

A estrada é uma importante ligação entre as duas cidades, que têm diversos atrativos turísticos. Pontes Gestal, por exemplo, tem a Cachoeira de São Roberto, enquanto Cardoso é banhada pelo rio Grande, afluente do rio Paraná. Além disso, ambos municípios sediam importantes empresas, como a usina Guariroba, da Bunge, resorts e parques aquáticos.

“A pavimentação asfáltica da vicinal entre Pontes Gestal e Cardoso é um desejo antigo das populações locais. Isso vai trazer mais desenvolvimento para ambos os municípios, maior facilidade de locomoção e mais segurança para os usuários da via, além de baratear o transporte de insumos e mercadorias do setor agropecuário”, disse o deputado Carlão Pignatari.

Andamento

O DER solicitou um projeto executivo para a pavimentação, que terá o total de 15 quilômetros e orçamento estimado em R$ 54 milhões. Com a aprovação do projeto executivo, a obra poderá ser iniciada. “Deu tudo certo na reunião. Vamos entregar o projeto e, se Deus quiser, a obra poderá ser iniciada. Agradeço ao deputado Carlão Pignatari por todo o empenho nesse projeto”, disse o prefeito Cristiano.

Uma parte da via já foi recuperada, que é o trecho entre Pontes Gestal até o bairro do Anil. O recapeamento foi uma conquista do deputado para o município. O investimento foi de mais de R$ 3 milhões. “Fico feliz em ajudar Pontes Gestal, Cardoso e todos os municípios do noroeste paulista. Podem ter certeza de que continuaremos a trabalhar para trazer recursos e investimentos para as nossas cidades”, afirmou Carlão.

O anúncio da pavimentação foi feito no ano passado, quando o deputado Carlão Pignatari estava como governador em exercício do Estado de São Paulo. Na mesma época, Carlão entregou para Pontes Gestal a reforma do Estádio Municipal “José Orestes Longo”, a ampliação da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) e o poço tubular profundo, com 132 metros de profundidade, para captação de água. Os investimentos nas três ações somaram quase R$ 800 mil.