Carlão Pignatari reúne parceiros para fortalecer Sistema Detecta em Votuporanga 

Ministério Público vai passar a integrar força-tarefa no combate a crimes e criminosos; Sistema Detecta passou a operar neste semestre no município.

O deputado Carlão Pignatari está se reunindo com representantes de instituições para que elas possam se tornar parceiras e fortalecer o Sistema Detecta em Votuporanga. A plataforma utiliza câmeras inteligentes que identificam veículos roubados ou furtados, por exemplo, e facilitam o trabalho das forças de segurança para impedir novos crimes, além de identificar e prender criminosos.

Nesta segunda-feira (25.set), o deputado se reuniu com o promotor Eduardo Martins Boiati para tratar da parceria do Detecta com o Ministério Público do Estado de São Paulo. A Promotoria, por exemplo, é responsável por processar os criminosos pelas práticas dos delitos. A plataforma auxilia os promotores com provas robustas, incluindo filmagens, acompanhamento e outros flagrantes de crimes.

“O Sistema Detecta usa a inteligência contra crimes e a ação dos criminosos. Com a base de dados da polícia, é possível identificar veículos que são usados nas ações de criminosos. Então, quanto mais gente participando, mais robusto ficará esse banco de dados. O Ministério Público é parte fundamental nesse processo e vai fortalecer o trabalho”, disse o deputado Carlão Pignatari.

Atualmente, o Detecta é composto pela Prefeitura de Votuporanga e pelas Polícias Civil, Militar e Criminalística. Estão sendo convidados a integrar a plataforma o Ministério Público, comerciantes, empresários e instituições como o Centro Universitário de Votuporanga (Unifev). A população também poderá participar cedendo imagens das câmeras de monitoramento das residências.

O Sistema Detecta passou a operar neste semestre em Votuporanga. A intermediação para a sua instalação foi feita pelo parlamentar junto ao governo estadual. São diversas câmeras inteligentes instaladas na cidade. Carlão Pignatari também já intermediou ações para melhoria da segurança em 80 municípios do noroeste paulista, como a Atividade Delegada, novas viaturas e o Detecta.