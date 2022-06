Carlão Pignatari recebe título de cidadão de Pontes Gestal e Américo de Campos

Presidente da Alesp foi homenageado pela contribuição e apoio aos municípios do noroeste paulista.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, recebeu, neste sábado (11), o título de cidadão das cidades de Pontes Gestal e Américo de Campos, no noroeste paulista. As homenagens ressaltaram o trabalho do parlamentar e sua contribuição para o desenvolvimento dos municípios, com conquistas de recursos e investimentos à população.

O presidente da Alesp agradeceu aos vereadores pelos títulos e falou que as iniciativas reforçam o seu compromisso com as cidades e a sua população. “Eu fico sempre muito feliz com essas homenagens, primeiro pelo reconhecimento do nosso trabalho e parceria, e segundo porque isso me motiva a continuar trabalhando por vocês e todas as cidades da nossa região”, disse Carlão.

Do ano passado para cá, o deputado conquistou quase R$ 6 milhões em investimentos para Pontes Gestal. O convênio de R$ 50 mil para custeio da saúde já foi pago. Um ônibus para transporte escolar também já foi entregue. Estão em andamento o projeto de recuperação da vicinal até o bairro do Anil e recursos para uma areninha, caminhão de lixo e galerias pluviais.

Carlão Pignatari anunciou que mais obras em estradas e vicinais serão realizadas na região. Além disso, uma nova ambulância está a caminho, além da reforma da área de lazer na Cachoeira. “Temos que agradecer também ao nosso novo governador Rodrigo Garcia, que é da nossa região e entende todas as nossas necessidades. É um homem trabalhador e justo”, disse o presidente da Alesp.

Para Américo de Campos, desde 2019, Carlão Pignatari já conquistou R$ 30,7 milhões. Uma das principais ações é a recuperação da vicinal de ligação com Álvares Florence, orçada em R$ 11 milhões. Para as obras da vicinal que dá acesso a Cosmorama, serão mais R$ 16 milhões. “Essas obras em rodovias e vicinais levam emprego e renda para toda a população”, disse.

Carlão ajudou o município com ambulância, veículos, pá carregadeira e caminhão. Alguns já foram entregues e outros estão a caminho. Para a saúde, foram R$ 50 mil de custeio e outros R$ 50 mil para castração animal. Tem recursos previstos para obras de infraestrutura e para habitação. Algumas ações tem parceria com o deputado federal Geninho Zuliani.

“Com o apoio da Alesp, o governador Rodrigo Garcia conseguiu recuperar a capacidade de investimentos do Estado. Fizemos diversas reformas para conseguir chegar a esse resultado e levar ajuda aos municípios, recursos, obras e entregas que são fundamentais para a melhoria da qualidade de vida da população. Podem continuar contando comigo sempre”, afirmou Carlão Pignatari, que depois participou da inauguração do Centro de Convivência do Idoso na cidade.