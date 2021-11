Carlão Pignatari recebe título de cidadão de Olímpia no 4º Conexidades 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo estará na cidade nesta sexta-feira (26) e sábado (27).

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participa, nesta sexta-feira (26) e sábado (27), do 4º Conexidades (Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados), organizado pela Uvesp (União dos Vereadores do Estado de São Paulo), em Olímpia, na Região Metropolitana de São José do Rio Preto.

O encontro foi iniciado na terça-feira (23) e debate a retomada do desenvolvimento. Nesta sexta, a partir das 17h25, Carlão participa das homenagens ao vice-governador Rodrigo Garcia e ao deputado federal Geninho Zuliani, e do descerramento da placa inaugural do Centro Cultural e Artístico.

No sábado, às 11h, o presidente da Alesp participa do painel “Reformas Estruturas e o Futuro do País” ao lado de outras autoridades e políticos. Em seguida, Carlão Pignatari recebe o título de “Cidadão Olimpiense” concedido pela Câmara de Vereadores da cidade, assina autorização de uso à Uvesp do Espaço das Cidades – Sala do Cidadão na Alesp, e participa do encerramento do encontro.

A Alesp participa do Conexidades e mantém um estande no local para receber o público, convidados, parlamentares e autoridades municipais, estaduais e federais. A Rede Alesp exibe reportagens sobre o evento nos telejornais Alesp Notícias 1 e 2, e um programa diário de entrevistas, além de transmitir no Youtube os painéis e debates.

Para participar, é obrigatório apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19. O uso de máscara no local é obrigatório. Todos os protocolos sanitários contra a doença estão mantidos no local. Mais informações podem ser obtidas por meio do site www.conexidades.com.br.