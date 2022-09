Carlão Pignatari recebe o apoio em Cardoso, Riolândia, Pontes Gestal, Américo de Campos e Cosmorama

Presidente da Alesp também participa da festa em homenagem a Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, em Monte Alto.

O deputado estadual e candidato à reeleição Carlão Pignatari recebeu o apoio da população de Cardoso, Riolândia, Pontes Gestal, Américo de Campos e Cosmorama nesta sexta-feira (2), durante carreata. Os municípios são atendidos por políticas conquistadas pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, como investimentos em saúde e infraestrutura.

Em Cardoso, a carreata contou com a participação do prefeito Tucura e da vice-prefeita Silvia. Entre os últimos recursos apoiados pelo deputado para a cidade está a pavimentação asfáltica de ruas do bairro Beira Rio. Além disso, Carlão Pignatari apoiou o envio de novos veículos para a prefeitura, como um trator, um caminhão-pipa e uma viatura da patrulha rural.

“Cardoso é um município de fundamental importância para a região noroeste e para todo o Estado de São Paulo, principalmente por sua vocação turística. Estamos garantindo investimentos para melhorar a infraestrutura para os moradores e turistas, e vamos fazer ainda mais no próximo mandato. Esse trabalho não pode parar”, disse Carlão Pignatari.

Em Riolândia, a carreata passou pelas principais ruas e avenidas da cidade. Os moradores saíram das casas para acenar para o presidente da Alesp. Carlão recebeu apoio de comerciantes e conversou com o prefeito Toninho Santana. O mesmo aconteceu em Pontes Gestal, onde o parlamentar se encontrou com lideranças e apoiadores, e defendeu as obras do governo estadual.

“Nosso governador Rodrigo Garcia tem trabalhado muito pelo interior do Estado de São Paulo. Ele é da nossa região e sabe exatamente as necessidades da população. Uma das realizações mais importantes é a recuperação das nossas vicinais, a pavimentação de outras estradas e as melhorias na rodovia Euclides da Cunha, que é a rota do desenvolvimento da nossa região”, afirmou Carlão.

A carreata da reeleição do deputado Carlão Pignatari passou ainda por Américo de Campos e Cosmorama. Ele se encontrou com eleitores e falou das realizações nos municípios. Uma das principais ações em Américo de Campos é a construção de 80 casas populares. Já em Cosmorama há investimento de R$ 1,5 milhão para asfalto e recape, além de outras conquistas.

Festa religiosa

Ainda nesta sexta-feira, Carlão Pignatari participa da Festa em Honra à Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, no distrito de Ibitirama, em Monte Alto. Ele estará acompanhado do candidato a vice-governador paulista, Geninho Zuliani, e da ex-prefeita da cidade Silvia Meira.