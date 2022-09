Carlão Pignatari recebe o apoio de eleitores em visita a mais seis municípios do interior paulista nesta quarta-feira

Presidente da Alesp fez carreatas em Guzolândia, Sud Mennucci, Suzanápolis, Pereira Barreto e Ilha Solteira.

O deputado estadual e candidato à reeleição Carlão Pignatari recebeu o apoio de eleitores em visita a mais seis municípios da região noroeste paulista nesta quarta-feira (21). O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo promoveu carreatas e encontros em Votuporanga, Guzolândia, Sud Mennucci, Bandeirantes (distrito de Sud Mennucci), Suzanápolis, Pereira Barreto e Ilha Solteira.

Ao menos 140 municípios serão visitados pelo deputado até o primeiro turno das eleições, no dia 2 de outubro. Carlão tem atuação em cada uma das cidades, trabalhando para obter recursos e investimentos para as prefeituras e instituições, para ações nas áreas da saúde, educação, infraestrutura urbana, habitação, segurança pública, causa animal, defesa e valorização da mulher, entre outros.

Um dos principais trabalhos do parlamentar foi levar ao governo paulista as demandas para recuperação e pavimentação de rodovias e estradas vicinais. Mais de R$ 1 bilhão estão sendo investidos no interior de São Paulo. Com as obras, os motoristas terão mais segurança para trafegar pelas vias. Já o setor do agronegócio terá facilidade no escoamento da produção, aumentando a economia.

“Sou do interior de São Paulo e sei das necessidades dos municípios. Conquistei recursos para diversas áreas, vi a vida de muita gente melhorar e o nosso interior crescer. Quero continuar lutando por isso. Vamos continuar andando em direção ao futuro!”, disse Carlão. “Quando me tornei presidente da Alesp, me empenhei para aprovar projetos importantes, economizar recursos e através dessa economia, destinamos investimentos que ajudaram muitas pessoas. Com o seu voto, farei muito mais”, completou o deputado.

Educação e moradia

Na área da educação, o parlamentar ajudou a construir na região noroeste paulista mais de quatro creches, além de três escolas estaduais, três escolas municipais e uma escola de música, com um investimento de R$ 43,4 milhões. Além disso, destinou cerca de R$ 7,7 milhões para reformas, ampliações e climatização de unidades escolares, e conquistou mais de R$ 15 milhões para veículos escolares, estando entre eles 82 ônibus.

O comprometimento do deputado não foi diferente no setor de habitação. Cerca de 2 mil famílias foram beneficiadas com a casa própria, através de conjuntos habitacionais construídos em diversos municípios. Também foram expedidas e entregues quase 700 escrituras de áreas irregulares.

Saúde e segurança

Carlão traçou uma política que visou assegurar o melhor serviço de saúde para o cidadão do interior paulista. Ele conquistou 26 novas unidades de saúde, por meio do Programa Qualivida, com um investimento de R$ 21,8 milhões. Outros R$ 135 milhões foram destinados para avanços na saúde, como reformas em hospitais, aquisição de novos veículos e compra de equipamentos e insumos.

E para melhorar a segurança pública, o presidente da Alesp destinou R$ 7,6 milhões para 67 viaturas da Polícia Militar, bem como três novas unidades de resgate para o Corpo de Bombeiros.