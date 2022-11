Carlão Pignatari, presidente da Alesp, recebe a visita do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão

Othelino Neto foi recebido pelo presidente do Parlamento paulista; encontro serviu para reforçar relação entre as Casas Legislativas.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Othelino Neto (PCdoB), visitou a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo na tarde desta quinta-feira (10.nov). Ele foi recebido pelo presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari (PSDB), e aproveitou o momento para reforçar a relação entre as duas Casas Legislativas e explorar temas comuns aos dois Estados.

“Esta é a segunda vez que venho à Alesp. Considero essa aproximação importante para o reforço dos nossos trabalhos parlamentares. Além disso, esta é a maior Assembleia do país. Então, manter esse diálogo, pensando em parcerias, é sempre positivo”, afirmou Neto.

Para o presidente da Assembleia de São Paulo, encontros como este são sempre produtivos. “É um prazer enorme receber o representante do Legislativo do Maranhão aqui. Foi uma reunião produtiva, que contribuiu para reforçar a nossa relação e nos motivou a pensar em parcerias para o fortalecimento das políticas públicas estaduais”, disse Pignatari, destacando que tem trabalhado para que a Alesp seja cada vez mais democrática e aberta ao diálogo.

O Estado do Maranhão, localizado na região Nordeste do Brasil, é o 8º maior do país e o 11º mais populoso, com uma população de 7,1 milhões de habitantes. Sua Assembleia Legislativa conta com 42 parlamentares.

*Com informações da Alesp