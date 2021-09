Carlão Pignatari, presidente da Alesp, participa de entrega de cestas básicas para instituições de Votuporanga

Nesta sexta-feira (17), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participa da entrega de 900 cestas básicas a 30 entidades assistenciais de Votuporanga, no noroeste paulista.

As cestas básicas fazem parte do programa Alimento Solidário, do Fundo Social de Solidariedade de São Paulo, que já distribuiu mais de 4,5 milhões de cestas em todo o Estado. Só para Votuporanga, quase 4 mil cestas já foram destinadas a pessoas carentes, durante a pandemia da Covid-19.

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, liderada pelo deputado, tem participado ativamente no combate à fome em todo o Estado. Em junho deste ano, a instituição doou 150 mil cestas básicas a famílias paulistas em situação de vulnerabilidade social. É a maior contribuição já registrada pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, que ficou responsável pela distribuição dos alimentos. “Nosso objetivo é colaborar com a população neste momento difícil, levando comida para a mesa de quem mais precisa”, afirmou Carlão.

A doação foi possível graças a medidas de economia de recursos adotada pelo atual presidente, Carlão Pignatari. Só no primeiro semestre deste ano, foram economizados mais de R﹩ 20 milhões. O valor vem, principalmente, da revisão de contratos de prestação de serviços e da não utilização das verbas de gabinete por parlamentares.

Em 24/06, a Alesp implantou ainda a Frente Parlamentar Contra a Fome, ato autorizado pelo presidente Carlão Pignatari. A Frente já conta com ao menos 44 parlamentares apoiadores e tem como objetivo colaborar com a melhoria da situação da população vulnerável, por meio de debates para a construção de políticas públicas eficazes contra a fome.

Cestas são do programa Alimento Solidário, do Fundo Social de Solidariedade do Estado, que recebeu doação de 150 mil cestas da Assembleia Legislativa paulista neste ano.