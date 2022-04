Carlão Pignatari, presidente da Alesp, dá posse ao novo governador de São Paulo 

Termo de Posse foi assinado na unidade do Bom Prato em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista.

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, deu posse ao novo governador do Estado, Rodrigo Garcia, em cerimônia realizada na manhã desta sexta-feira (1º.abr) na unidade do Bom Prato, em Paraisópolis, zona sul da capital paulista.

O termo de posse foi assinado após ambos tomarem café da manhã juntos com a população. O Bom Prato é o restaurante popular de São Paulo, que conta com 61 unidades em todo o Estado. Por dia, são servidas 114 mil refeições. O café da manhã custa R$ 0,50 e o almoço/jantar, R$ 1,00.

“O dia começou no Bom Prato de Paraisópolis, onde dei posse ao novo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, um jovem homem público, porém com experiência e capacidade administrativa para liderar nosso Estado e fazer uma grande gestão”, disse Carlão Pignatari.

O presidente da Alesp falou ainda sobre o currículo do novo governador. “Rodrigo Garcia é novo, mas não é novato. Foi deputado estadual e federal, secretário de Estado e vice-governador. Por isso, tenho certeza que São Paulo continuará em boas e competentes mãos. Conte comigo e com a Assembleia Legislativa paulista nesta missão”, afirmou Carlão Pignatari.

Rodrigo Garcia tomou posse após o então governador João Doria comunicar a Alesp de que renunciou ao cargo para concorrer à Presidência da República nas eleições de outubro. A decisão atende às regras da legislação eleitoral e vale para todos os governadores. O ofício foi protocolado na Assembleia Legislativa paulista na tarde desta quinta-feira (31).

“Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência minha decisão de candidatar-me a cargo eletivo, no próximo pleito de 2 de outubro deste ano. Por esse motivo, tendo em vista a lei vigente, solicito que seja dado conhecimento à Alesp de que me afasto definitivamente do cargo de governador, a partir desta data, desincompatibilizando-me no prazo previsto na Constituição. Apresento a Vossa Excelência, bem como a todos os nobres parlamentares, os protestos do meu respeito e alta consideração”, escreveu João Doria em ofício ao presidente do Parlamento, Carlão Pignatari.

Posse

Rodrigo Garcia explicou o motivo de tomar posse no Bom Prato de Paraisópolis. “Vim no Bom Prato de Paraisópolis não só para tomar café da manhã com as pessoas, mas também para assinar minha posse oficialmente. Escolhi essa unidade porque ela tem um significado muito importante. Há 10 anos, como secretário da Assistência Social de São Paulo, eu tive a alegria de poder idealizar e inaugurar esse restaurante. Programa conhecido por todos os paulistas, que ajuda e mata a fome de muita gente”, disse Garcia.

O Bom Prato Paraisópolis foi inaugurado em março de 2012 e oferece 1,8 mil refeições diárias (300 cafés da manhã, 1,2 mil almoços e 300 jantares). Desde o início do ano a unidade serviu mais de 60 mil refeições. Na pandemia da Covid-19, o Bom Prato implantou os jantares e a gratuidade das refeições para a população em situação de rua. Desde então, foram servidas 67,65 milhões de refeições no período de março de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Desse total foram 1,7 milhões refeições gratuitas.

A gratuidade nas refeições do Bom Prato foi prorrogada pelo governo paulista pessoas em situação de rua até 31 de julho. A medida teve início em junho de 2020 e o cadastramento é realizado pelas prefeituras que entregam um cartão QR Code aos beneficiários para efetuar o pagamento das refeições nos restaurantes populares. Das 61 unidades fixas, 22 delas estão localizadas na capital, 13 na Grande São Paulo, 8 no litoral e 18 no interior. Atualmente, 17 unidades móveis já circulam em diversas regiões da capital paulista, Osasco, Ribeirão Pires, Guarulhos, Campinas, Várzea Paulista e Ferraz de Vasconcelos. Outras três unidades têm início no mês de abril.