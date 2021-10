Carlão Pignatari participa do lançamento de programa de recuperação de estradas em São José do Rio Preto

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo estará no evento que acontece nesta quinta-feira, dia 14 de outubro.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participa nesta quinta-feira, dia 14 de outubro, a partir das 10h, do lançamento do programa estadual “Melhor Caminho” em São José do Rio Preto. Participam da cerimônia o governador João Doria e os secretários de Estado da Agricultura, Itamar Borges, e de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Criado em 1997, o programa consiste, entre outras coisas, na adequação e manutenção das estradas rurais do Estado. Em 21 anos, o “Melhor Caminho” atendeu 13 mil km de estradas rurais, aproximadamente 600 km por ano. Agora, o “Novo Melhor Caminho” atenderá 5.000 km anualmente, de acordo com o governo estadual.

“A recuperação das estradas é fundamental para a economia da nossa região. Facilita o escoamento da produção agrícola, do transporte de animais, e gera economia de tempo e de combustível dos nossos produtores. É um trabalho excelente realizado pelo governo estadual e que tem meu total apoio. Estamos trabalhando juntos e unidos para o desenvolvimento do Estado de São Paulo”, disse Carlão Pignatari.

Além da melhoria do escoamento agrícola, o governo acredita que a recuperação das estradas rurais oferecerá mais conforto e qualidade de vida para a população local, com acesso ao comércio, saúde e educação.

Além disso, o programa também pretende favorecer a trafegabilidade da região em todas as épocas do ano, até mesmo durante os períodos de chuva. A adequação das estradas rurais também poderá contribuir com o meio ambiente, ao favorecer a diminuição da erosão do solo e do assoreamento dos rios próximos a ela.

O evento será aberto ao público e acontecerá no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”, localizado na avenida Fernando Bonvino, s/nº, no Distrito Industrial de São José do Rio Preto.