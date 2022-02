Carlão Pignatari participa de inauguração de unidade de atendimento e reintegração social de Santa Fé do Sul nesta sexta, 11

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participa nesta sexta-feira, dia 11 de fevereiro, às 10h, da inauguração da Unidade de Atendimento de Reintegração Social de Santa Fé do Sul.

O projeto é da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária em parceria com a prefeitura e demais órgãos, e agrega os programas de penas e medidas alternativas, e de atenção ao egresso do sistema prisional e sua família.

A cerimônia de inauguração será no Complexo Turístico de Santa Fé do Sul, localizado na avenida Waldemar Lopes Ferraz, s/nº, no bairro Centro Sul, e contará com a presença de autoridades estaduais e municipais.

Na sexta também, Carlão estará em visita na Fundação Educacional de Votuporanga na Fundação, no Memorial Unifev que fica na Cidade Universitária.

A pauta da visita na instituição será uma conversa para discutir novos projetos.