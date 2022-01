Carlão Pignatari participa de inauguração de duas creches em Itápolis

Presidente da Alesp também entregou títulos de regularização fundiária e cartões do Bolsa do Povo, e anunciou obras na educação e infraestrutura da região.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participou neste sábado (29), ao lado do vice-governador Rodrigo Garcia, da inauguração de duas novas creches em Itápolis, município localizado na região central do Estado. Ele também entregou cartões do programa “Bolsa do Povo – Educação” a famílias carentes e títulos de regularização de moradias do programa “Cidade Legal” e anunciou obras de infraestrutura urbana e em escolas estaduais por meio do Painsp (Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo).

As duas creches em Itápolis receberam o nome de “Professora Maria Luiza Rodrigues Rossano” e “Dona Wanda Januzzi Peres” e já estão prontas para receber os alunos, com todo mobiliário e materiais pedagógicos. Também participaram da entrega dos empreendimentos o secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares; o prefeito de Itápolis, Vladimir Reggiani; e parlamentares. Duas famílias receberam cartões do “Bolsa do Povo – Educação” e a partir de agora terão salário e emprego para ajudar nas contas de casa e também contribuir com as escolas do município.

“É sempre muito gratificante entregar escolas e creches nos municípios paulistas. Já foram 175 novas unidades inauguradas”, disse Carlão Pignatari. “Sabemos o quanto é importante a educação para as nossas crianças e para a sociedade, e também para os pais, que podem ficar tranquilos porque seus filhos estarão sob cuidado especial. Dessa vez aqui em Itápolis são duas creches de uma única vez, que já estão prontinhas. Agradeço ao governador João Doria e ao vice-governador Rodrigo Garcia por mais esse investimento em Itápolis”, completou o presidente da Alesp.

Já os títulos de regularização fundiária do programa “Cidade Legal” foram entregues a 160 famílias da cidade. Agora, elas têm o registro das propriedades e podem exercer sua cidadania integralmente. Desde o início do programa, o governo do Estado de São Paulo já atendeu mais de 500 municípios e 200 mil famílias com títulos de propriedade das suas moradias, trazendo tudo para a legalidade. “Essa é uma grande conquista para as famílias, que agora podem ficar aliviadas com o registro formal das suas casas. É a conquista plena da cidadania”, disse Carlão Pignatari.

Obras

Em Itápolis, Carlão também participou, ao lado do vice-governador Rodrigo Garcia, de diversos anúncios de recursos para municípios da região. Os valores referem-se a obras de infraestrutura urbana e em escolas, por meio do Painsp, que permite convênios diretos entre as prefeituras e a Secretaria de Estado da Educação. Com o recurso, as prefeituras podem ampliar escolas, reformar ginásios, comprar equipamentos para a educação, entre tantas outras ações. “Estamos desburocratizando os processos para melhorar a vida dos cidadãos de uma forma ágil, segura, transparente. É mais uma excelente ação do governo paulista”, disse Carlão Pignatari.