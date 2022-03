Carlão Pignatari participa de entrega de viaturas rurais para 45 cidades do noroeste paulista

Presidente da Alesp também participou de assinaturas de liberação de máquinas agrícolas e recuperação de vicinais.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participou neste sábado (26) de importantes anúncios do governo paulista na área da agricultura no noroeste paulista. Foram entregues 50 viaturas rurais para 45 cidades e autorizadas obras em estradas vicinais de 39 cidades – todas na região de Santa Fé do Sul, Jales, Fernandópolis e Votuporanga –, e assinado convênio para de liberação de máquinas agrícolas para Santa Fé do Sul.

A cerimônia foi organizada pela Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, e contou com a participação de prefeitos e vereadores da região, além de funcionários da secretaria. Carlão Pignatari parabenizou o secretário Itamar Borges pelo trabalho. “Você fez uma revolução na Secretaria da Agricultura e fez grandes e importantes projetos para o agronegócio paulista. A sua marca e sua história ficarão na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, disse o presidente da Alesp.

As viaturas (caminhonetes) são do programa Segurança no Campo. A prefeita de Auriflama, Kátia Morita, representou as prefeituras beneficiadas com os veículos. Na oportunidade, também foi anunciado a entrega dos trabalhos do programa Rota Rural, que consiste na identificação das propriedades rurais por geolocalização. Ou seja, todas as fazendas, sítios e chácaras passam a ter um endereço, podendo receber encomendas e também facilitar as transações de negócios.

O prefeito de Aparecida d’Oeste, Izaias Aparecido Sanchez, representou as demais autoridades na assinatura das ordens de serviço para recuperação das estradas rurais. Durante o evento, também foram assinadas autorizações para obras em 18 Casas da Agricultura da região e resoluções sobre a qualidade das águas para aquicultura, para a base de dados do Cadastro Ambiental Rural e para um grupo de trabalho responsável por elaborar um seguro de perdas do pescado.

“A agricultura e o agronegócio são dois dos principais motores da economia paulista. Eu, como presidente da Assembleia Legislativa, e o governo do Estado de São Paulo, por meio do governador João Doria, do vice-governador Rodrigo Garcia, e da Secretaria da Agricultura, estamos entregando melhorias e conquistas nunca antes registradas. É o maior programa de recuperação de vicinais da história de São Paulo, maior número de viaturas rurais e o cadastro das propriedades no mapa. Vamos seguir em frente para trabalhar ainda mais pelo agro paulista”, disse Carlão Pignatari.