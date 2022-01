Carlão Pignatari participa de entrega de viaturas policiais e de patrulha rural em Votuporanga

Município é o segundo do Estado a ter Atividade Delegada na área rural, que tem 1.360 propriedades.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participou nesta sexta-feira (7) da entrega de quatro viaturas para o município de Votuporanga. Duas delas são para as equipes da Força Tática, da Polícia Militar, e outras duas são para a patrulha rural, de programa da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento por mais segurança no campo.

Carlão Pignatari comemorou a conquista para Votuporanga, para mais segurança na cidade e na área rural, que tem 1.360 propriedades. O presidente da Alesp também acompanhou a assinatura do aumento de 30% na remuneração dos policiais que participaram da Atividade Delegada – iniciativa que permite os profissionais atuarem na segurança da cidade nas horas extras.

“Agradeço o governo de São Paulo, por meio do governador João Doria e do vice-governador Rodrigo Garcia, e o secretário da Agricultura, Itamar Borges, pela entrega das quatro viaturas que vão fortalecer a segurança de Votuporanga e região. Obrigado por atenderem essa importante solicitação para maior segurança da nossa população”, disse o deputado Carlão Pignatari.

O presidente da Alesp também comemorou o aumento da remuneração aos policiais da Atividade Delegada. Votuporanga é o segundo município do Estado de São Paulo a ter o programa de segurança na área rural. Em 2021, 63 cidades da região noroeste paulista assinaram convênio com o Estado para participar da Atividade Delegada. Todos foram intermediados por Carlão Pignatari.

“Juntos, o governo de São Paulo, a Secretaria da Agricultura, as prefeituras, as polícias militar e ambiental, e os moradores da área rural, conseguirão combater e reduzir a criminalidade, seja na cidade ou na área rural. Além disso, o aumento de 30% aos policiais da Atividade vai ajudar na melhoria da segurança em Votuporanga e região”, afirmou Carlão Pignatari.