Carlão Pignatari participa de entrega de novos consultórios odontológicos em Barretos

Emenda de R$ 1,7 milhão vai modernizar equipamentos para atendimento à população barretense.

O deputado Carlão Pignatari participa, nesta quinta-feira (30.mar), em Barretos, da entrega de novos consultórios e equipamentos odontológicos para atendimento da população barretense. O investimento é resultado de uma emenda de R$ 1,7 milhão conquistada pelo parlamentar para modernização dos serviços.

Ao todo, serão 31 novos consultórios odontológicos, sendo 25 apenas para as unidades de saúde da cidade. Um outro consultório será instalado no Ambulatório de Doenças Infectocontagiosas. Outros quatro ficarão no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e um será móvel para atendimento na área rural.

“Esse investimento vai garantir a modernização e um salto na qualidade do atendimento odontológico de Barretos. Todos os consultórios serão renovados, com novas cadeiras e implementos. Além disso, foram adquiridos novos equipamentos que permitirão um diagnóstico e tratamento de excelência”, disse Carlão Pignatari.

De acordo com dados da prefeitura, além dos consultórios foram adquiridos um aparelho 3 em 1 para radiografia panorâmica, tomografia computadorizada e medição do crânio e face; 20 compressores isentos de óleo, de acordo com as normas atuais e biossegurança; 20 aparelhos de raio-X pantográfico; 16 aparelhos de laser portátil; 10 aparelhos de ultrassom e 10 “motorzinhos” de alta e baixa rotação com luz LED, que facilita a visualização.