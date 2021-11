Carlão Pignatari participa de anúncios de mais de R$ 91 milhões para Catanduva e região 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo acompanhou a divulgação de investimentos na área da educação, saúde e infraestrutura.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participou, nesta quinta-feira (11), junto do governador João Doria, ambos de forma virtual, de importantes anúncios para a cidade de Catanduva e região, como a autorização de investimentos de mais de R$ 67 milhões em educação e infraestrutura.

Carlão Pignatari celebrou os anúncios para a região e parabenizou o governo que, segundo o parlamentar, tem investido em diversos setores que interessam à população. “São Paulo está fazendo investimento em todas as áreas. Não só na educação, na cultura, no desenvolvimento econômico, mas também na área de infraestrutura”, disse.

Através do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE-Paulista), o governador entregou de forma simbólica um voucher de mais de R$ 7,9 milhões para a Diretoria de Ensino de Catanduva, que engloba 27 escolas estaduais distribuídas entre os municípios de Ariranha, Cajobi, Catanduva, Catiguá, Elisiário, Embaúba, Itajobi, Marapoama, Novais, Novo Horizonte, Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama, Santa Adélia, Tabapuã.

Nas unidades de ensino da região, a verba será dividida em R$ 2,5 milhões para manutenção, R$ 469 mil para ciências, R$ 927 mil para o Ensino Médio SP, R$ 225 mil para o PDDE-Maker, R$ 3,6 milhões para climatização e R$ 38 mil para os polos do Centro de Mídias SP (CMSP).

Carlão também acompanhou o anúncio do investimento de R$ 4,7 milhões em reformas de modernização do prédio da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Catanduva. A verba será utilizada para a reforma da cobertura e das instalações elétricas e hidráulicas, troca de revestimentos e pintura geral do edifício, além da construção de escada de emergência e caixa para instalação de elevador.

Ainda durante o evento, o presidente da Alesp participou da autorização de investimentos de mais de R$ 55 milhões que, através do Programa Novas Estradas Vicinais, serão usados para a construção de quatro vias, que irão interligar nove cidades: Pindorama, Itajobi, Maraporama, Elisiário, Novo Horizonte, Irapuã, Urupês, Catiguá e Catanduva.

Por fim, também foi assinado o repasse de R$ 18 milhões para a construção do Instituto Municipal de Especialidades em Saúde em Catanduva, além de outros 6 milhões que serão destinados a outras 12 cidades para a construção de piscina pública, cozinha piloto, reforma de praça, conclusão de obra de escola e aquisição de caminhões.

Entre os municípios que receberão a verba, estão Ariranha (R$ 600 mil), Catiguá (R$ 450 mil), Elisiário (R$ 500 mil), Itajobi (R$ 400 mil), Marapoama (R$ 412 mil), Novais (R$ 500 mil), Novo Horizonte (R$ 700 mil), Palmares Paulista (R$ 800 mil), Paraíso (R$ 550 mil), Pindorama (R$ 120 mil), Santa Adélia (R$ 400 mil) e Tabapuã (R$ 600 mil).