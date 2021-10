Carlão Pignatari participa de anúncio de repasse de R$ 178,3 mi para Santas Casas e hospitais do noroeste paulista

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo acompanhou o vice-governador Rodrigo Garcia.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participou nesta sexta-feira (8), em São José do Rio Preto, do anúncio de repasse de R$ 178,3 milhões a 39 Santas Casas e hospitais filantrópicos e especializados do noroeste paulista.

O recurso integra o programa Mais Santas Casas, do governo paulista, que vai desembolsar R$ 1,2 bilhão (25% a mais em relação ao ano passado) a 333 hospitais do Estado –número 2,5 vezes maior que o de beneficiados até então, quando era de 130 conveniados.

O anúncio foi feito pelo vice-governador Rodrigo Garcia em visita à cidade. Também participaram o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, e políticos e autoridades da região, além de representantes dos hospitais e Santas Casas beneficiadas com os repasses do Estado.

“Mais do que dobrou o número de hospitais atendidos pelo programa Mais Santas Casas aqui na nossa região de São José do Rio Preto. São mais 27 Santas Casas e hospitais, totalizando 39 instituições de saúde, muitas delas em cidades menores que ainda não recebiam o recurso. Com isso, vamos melhorar o atendimento a toda a população. É uma grande conquista garantida pelo governador João Doria e pelo nosso vice-governador Rodrigo Garcia”, disse Carlão Pignatari.

No noroeste paulista, entre os hospitais beneficiados pela primeira vez estão as Santas Casas de Cardoso, Palmeira d’Oeste, Tanabi, Nova Granada, General Salgado, Santa Adélia, Riolândia, Urânia, Estrela d’Oeste, Macaubal, Neves Paulista, Populina, Aparecida d’Oeste e Paulo de Faria. A ajuda extra também é inédita para os hospitais de Nhandeara, Jaci, Mirassol, Potirendaba, Tabapuã, Urupês, Indiaporã, Itajobi e Pirangi, além do Hospital Bezerra de Menezes (Rio Preto), Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi (Catanduva) e o Inamex (Nhandeara).

Já as Santas Casas de Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Rio Preto, José Bonifácio, Santa Fé do Sul, Novo Horizonte e Monte Aprazível, e o Hospital de Base de Rio Preto, Hospital Padre Albino (Catanduva), Fundação Pio XII (Hospital de Amor de Jales) e Hospital Escola de Catanduva continuam recebendo a ajuda, só que agora com acréscimo, o que poderá contribuir ainda mais com o atendimento.

Visita

O presidente do Parlamento paulista e o vice-governador visitaram a Santa Casa de Rio Preto, que está entre os serviços beneficiados com o novo programa estadual. Por meio desta iniciativa, o recurso anual destinado pelo governo de São Paulo à unidade salta de R$ 3,4 milhões para R$ 20,6 milhões, ou seja, um aumento de mais de R$ 17 milhões.

Outras duas entidades serão beneficiadas com o programa no município. O Hospital de Base de São José do Rio Preto terá um aumento de 10% nos repasses, passando de R$ 86,4 milhões por ano para R$ 95 milhões, e o Hospital Bezerra de Menezes, que não recebia nenhum recurso do governo passa a contar com R$ 387 mil por ano. Com a expansão dos recursos, as entidades poderão fortalecer os atendimentos de média e alta complexidade.

Entidades beneficiadas pelo programa Mais Santas Casas na região:

– HOSPITAL DE BASE DE SAO JOSE DO RIO PRETO

– SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

– HOSPITAL PADRE ALBINO CATANDUVA

– FUNDACAO PIO XII UNIDADE III JALES

– SANTA CASA DE VOTUPORANGA

– HOSP ESCOLA EMILIO CARLOS CATANDUVA

– SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS

– SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES

– SANTA CASA DE JOSE BONIFACIO

– SANTA CASA DE SANTA FE DO SUL

-SANTA CASA DE NOVO HORIZONTE

– SANTA CASA DE MONTE APRAZIVEL

-HOSP NS MAE DA DIV PROVIDENCIA DE DEUS JACI

– HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

– SANTA CASA DE CARDOSO

– HOSPITAL PSIQUIATRICO MAHATMA GANDHI DE CATANDUVA

– HOSP E MAT MAE DIV AMOR PROV DEUS MIRASSOL

– HOSPITAL SAO DOMINGOS NA PROV DE DEUS NHANDEARA

– SANTA CASA DE PALMEIRA DOESTE

– SANTA CASA DE TANABI

– HOSPITAL ASSISTENCIAL MARIA CAVALOTTI NEVES POTIRENDABA

– SANTA CASA DE NOVA GRANADA

– INAMEX NHANDEARA

– SANTA CASA DE GENERAL SALGADO

– HOSP MARIA VALLE PEREIRA DE TABAPUA

– SANTA CASA DE SANTA ADELIA

– SANTA CASA DE IBIRA

-SANTA CASA DE RIOLANDIA

– SANTA CASA DE URANIA

– SANTA CASA DE ESTRELA DOESTE

– HOSPITAL SAO LOURENCO DE URUPES

– SANTA CASA DE MACAUBAL

– CASA DE SAUDE DE INDIAPORA

– HOSPITAL SAO JOSE DE ITAJOBI

– SANTA CASA DE NEVES PAULISTA

– HOSPITAL BENEFICENTE JOSE PIRONDI DE PIRANGI

– SANTA CASA DE APARECIDA DOESTE

– SANTA CASA DE POPULINA

– SANTA CASA DE PAULO DE FARIA