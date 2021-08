Carlão Pignatari participa da entrega de 51 títulos de moradia para famílias de Aspásia

Presidente da Assembleia também esteve na entrega da reforma da Praça Alvorada, em Meridiano/SP.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participou, nesta sexta-feira (20), da entrega de 51 títulos de regularização fundiária para famílias do município de Aspásia.

A entrega foi feita por meio do Programa Cidade Legal, criado em 2007 pelo governo do Estado para orientar e apoiar prefeituras na regularização de núcleos habitacionais, além de desburocratizar os processos de emissão dos títulos de propriedade aos moradores. De acordo com a Secretaria de Estado da Habitação, a iniciativa já beneficiou mais de 500 municípios e 200 mil famílias.

Durante o evento, realizado na Escola Municipal “Rosangela Aparecida Veiga Gonçalves”, o presidente da Alesp afirmou que a população de Aspásia tem o seu apoio. Como reconhecimento pelo trabalho promovido por ele, Carlão foi homenageado pelos vereadores da cidade com o título de cidadão Aspasiense, entregue pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Celso Lopes Siqueira.

“É com muito orgulho, muito prazer, que venho receber o título de cidadão, esse reconhecimento pelo trabalho prestado neste município, e também para entregar 51 novos títulos de propriedades, um projeto excepcional do governo de São Paulo; do governador João Doria; do vice-governador Rodrigo Garcia; e do Flavio Amary, nosso secretário de Habitação e da Companhia de Desenvolvimento Urbano (CDHU). Parabéns a todos os beneficiados”, concluiu.

Meridiano

Carlão Pignatari também participou da entrega da reforma da Praça Alvorada, no município de Meridiano, onde foi recepcionado pela prefeita Márcia Adriano. A praça foi revitalizada e está pronta para o uso da população.

No evento de descerramento da placa, Carlão parabenizou a prefeita pela entrega. “A ‘Praça do Jardim da Alvorada’ está totalmente reformada e muito bonita. Tive o prazer de participar da entrega dessa obra para a população, ao lado da prefeita Márcia, que tem trabalhado muito para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de Meridiano. Agora as crianças têm um espaço muito melhor para brincar”, afirmou.

Carlão Pignatari encerra a agenda desta sexta-feira com reuniões nas cidades de Bálsamo e Tanabi.