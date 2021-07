Carlão Pignatari garante R$ 7,5 milhões para obras de infraestrutura para Votuporanga

Presidente da Alesp também apoiou abertura do programa Cidade Legal, que vai regularizar 67 moradias no município.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, conquistou R$ 7,5 milhões para obras de infraestrutura em Votuporanga. Os convênios para a liberação dos recursos foram assinados neste sábado (24/7) com a participação do vice-governador Rodrigo Garcia e o prefeito Jorge Seba.

Votuporanga também foi incluída no programa Cidade Legal, do governo do Estado, que promove a regularização de moradias. Na cidade, 67 unidades habitacionais serão regularizadas. Na companhia do vice-governador e do prefeito, Carlão visitou ainda o canteiro para início das obras de recuperação da rodovia Péricles Bellini (SP-461).

“Este sábado é um dia de conquistas para a nossa cidade de Votuporanga. Com muito trabalho e a união de todos, estamos avançando em questões fundamentais para o desenvolvimento da cidade e qualidade de vida da população”, disse Carlão Pignatari.

Dos recursos dos convênios, R$ 6 milhões serão destinados a recapeamento asfáltico de importantes vias de Votuporanga. O restante, R$ 1,5 milhão, será para outras obras de infraestrutura. Já na rodovia serão investidos R$ 90,1 milhões, com geração de mais de 210 empregos diretos e indiretos.

“Os R$ 6 milhões para o asfalto vão possibilitar a maior ação de recuperação asfáltica dos últimos anos de Votuporanga”, comemorou Carlão Pignatari.

O prefeito Jorge Seba falou sobre o programa Cidade Legal e agradeceu o apoio do presidente da Alesp. “Nosso muito obrigado ao deputado Carlão Pignatari por nos apoiar na conquista de mais essa importante iniciativa. O Programa Estadual de Regularização Fundiária Urbana auxilia os municípios paulistas na regularização dos núcleos habitacionais implantados em desconformidade com a lei, com uma equipe profissional multidisciplinar de alta qualidade e reconhecimento técnico”, disse Jorge Seba.

Mais conquistas

Votuporanga também recebeu drones para serem utilizados por técnicos agrícolas do Estado, no manejo de culturas diversas e também acompanhamento das áreas de preservação ambiental. A cidade, inclusive, já está no programa Rotas Rurais, do governo estadual em parceria com o Google, que prevê mapear estradas rurais e criar endereços digitais para cerca de 340 mil propriedades agrícolas espalhadas pelos municípios do interior do Estado.

Em junho, a prefeitura encaminhou seu plano de trabalho ao IEA (Instituto de Economia Agrícola) do Estado. “Tão logo tomamos conhecimento do Rotas Rurais, encarregamos nossa assessoria de providenciar a nossa adesão, já que este programa permitirá que os moradores de propriedades agrícolas tenham acesso a serviços públicos fundamentais, como Saúde e Segurança”, disse Seba.