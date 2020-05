Carlão Pignatari garante emenda de R$500 mil para Santa Casa

Nesta terça-feira (12/5), a diretoria da Santa Casa de Votuporanga esteve com Carlão Pignatari, no Ville Hotel Gramadão. Na ocasião, o deputado informou que nos próximos dias uma emenda de R$500mil, indicada por ele no início do ano, será paga para ajudar no combater à pandemia do Coronavírus (COVID-19).

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou. “Gostaria de agradecer e, principalmente, reconhecer todo apoio dedicado à nossa Santa Casa. Carlão é nosso representante na Assembleia Legislativa, defensor de nossas causas. É o nosso elo com o governo estadual e, sem ele, não teríamos alcançado tantas conquistas beneficiando milhares de pacientes principalmente do Sistema Única de Saúde (SUS) e Iamspe”, afirmou.

Luiz Fernando relembrou que no ano passado, o deputado já tinha indicado no final do ano, mais R$ 500 mil para custeio. “Só podemos agradecer por tudo que o parlamentar tem feito, seja com destinação de recursos ou até mesmo em audiências visando a sustentabilidade do nosso Hospital, referência para 53 cidades”, disse.

Além de todo apoio na Assembleia Legislativa, o deputado também deu sua contribuição social para o Hospital durante a live do cantor Gustavo Mioto. Carlão e sua família destinaram 1 tonelada de frango, para o Serviço de Nutrição da Santa Casa, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes.

O parlamentar, mais uma vez, reforçou seu comprometimento com a Instituição. “Sou votuporanguense e acompanho o trabalho da nossa Santa Casa, hoje referência para o nosso Estado. Ciente da seriedade e de como a Instituição realmente é fundamental para toda a região, me dedico aos assuntos do Hospital, pensando sempre naqueles que estão internados e necessitando de atendimentos. Me coloco à disposição para seguirmos juntos nesta luta incansável que é a saúde”, disse.