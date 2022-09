Carlão Pignatari faz carreata em sete municípios da região noroeste nesta terça-feira

Presidente da Alesp recebeu apoio de eleitores, prefeitos, vereadores e lideranças locais.

O deputado estadual e candidato à reeleição Carlão Pignatari fez carreata em sete municípios da região noroeste paulista nesta terça-feira (13.set). Ele passou por Pontalinda, Dirce Reis, São Francisco, Palmeira d’Oeste, Marinópolis, Aparecida d’Oeste e Nova Canaã Paulista, onde recebeu o apoio de eleitores, prefeitos, vereadores e lideranças locais. Carlão esteve ainda em Votuporanga, onde participou de um encontro com apoiadores.

“Sou um deputado do interior de São Paulo. Tenho a nossa região no meu coração. Quero continuar levando investimentos e desenvolvimento para os nossos municípios e a nossa população. Com o governador Rodrigo Garcia, estamos realizando o maior pacote de obras que o Estado já viu. Esse trabalho não pode parar. Por isso peço o voto de todos vocês. Vamos fazer muito mais pelo interior, em todas as áreas”, disse Carlão.

No final de semana, o deputado esteve em São José do Rio Preto, onde participou de um encontro com o vereador Bruno Marinho e o candidato a deputado federal Motta, e lideranças da zona norte da cidade. Carlão Pignatari foi um dos responsáveis por garantir a construção de um viaduto na região, que vai facilitar a vida de todos os moradores. Depois, Carlão esteve em Cardoso, Ouroeste e São João das Duas Pontes.

“O dia da eleição está chegando. Nossa região ganhou muito investimento nos últimos anos. Estamos pavimentando estradas, recuperando vicinais e rodovias, transformando escolas para tempo integral, construindo novas unidades de saúde e moradia para a população que mais precisa. Tudo isso sem contar com o Bolsa do Povo, que criou o Vale Gás, as leis de defesa e valorização da mulher e tantos outros benefícios”, disse Carlão.