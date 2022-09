Carlão Pignatari faz carreata e encontros em Barretos, Olímpia, Rio Preto, Ouroeste e Estrela d’Oeste

Presidente da Alesp também visitou Itapecerica da Serra e recebeu apoio do prefeito Nakano.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, cumpriu, nesta terça-feira (6), agenda de campanha para reeleição em Barretos, Olímpia, São José do Rio Preto, Ouroeste e Estrela d’Oeste. Ele participou de carreatas e encontro com profissionais de diversos setores, e também recebeu sugestões para o próximo mandato.

Já nesta segunda-feira (5), Carlão esteve em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde recebeu o apoio do prefeito Francisco Nakano. “Carlão nos ajudou muito neste ano, trazendo vários investimentos. Por isso pedimos o voto para a sua reeleição”, disse. Após o encontro, Carlão percorreu ruas do município com apoiadores e recebeu atenção dos eleitores.

Em Barretos, o deputado visitou a AMA (Associação de Amigos do Autista), fez uma carreata ao lado da prefeita Paula Lemos e lideranças locais, e depois caminhou pelo calçadão da cidade. O município foi um dos mais beneficiados com o trabalho do Carlão à frente da Alesp, inclusive para reconstrução da cidade após as fortes chuvas do início do ano.

“Junto com o governador Rodrigo Garcia, vamos continuar com os investimentos e conquistas para Barretos e região. Transformamos a cidade em estância turística, destinamos recursos para infraestrutura, saúde e turismo, e vamos fazer ainda mais. Barretos tem deputado e estou aqui para pedir o voto de todos. O trabalho continua”, disse Carlão Pignatari.

Depois de Barretos, Carlão seguiu para Olímpia, onde participou de encontros com integrantes de instituições assistenciais da cidade e empresários. Após as reuniões, ele foi em carreata para o comitê local. Graças ao trabalho do presidente da Alesp, Olímpia se tornou o primeiro distrito turístico do Estado e tem conquistado muitos investimentos.

Já em São José do Rio Preto, Carlão participou de uma reunião na Santa Casa da cidade. Participaram lideranças políticas locais, a administração do hospital e a diretora regional de Saúde, Silvia Forti. No atual mandato, Carlão destinou recursos para o hospital, possibilitando a melhoria do atendimento a dezenas de pacientes. O Hospital de Base, outra unidade de saúde de Rio Preto, também foi beneficiado pelo deputado.

“Com saúde não se brinca. Levamos o assunto muito a sério e estamos promovendo muitas melhorias. Os repasses do governo estadual têm crescido cada vez mais. Na Alesp, aprovamos inúmeras leis em benefício aos hospitais. Esse trabalho não pode parar. Por isso peço o povo da população de Rio Preto para mim e o governador Rodrigo Garcia”, disse.

Outras cidades

Carlão Pignatari também cumpriu agenda em Ouroeste, onde participou de uma reunião com representantes da área da habitação. Na cidade está em andamento um projeto de moradias populares que contou com o apoio do presidente da Alesp. Ele foi recebido pelo prefeito Alex Sakata e conversou com lideranças e moradores sobre o tema e outros assuntos.

A agenda do dia foi encerrada em Estrela d’Oeste, município também muito beneficiado por políticas apoiadas por Carlão ou envio de emendas parlamentares. Participaram do encontro o prefeito Barão e o vice Pedroca, vereadores, lideranças e empresários. Carlão tirou fotos e fez vídeos de apoio na cidade, e depois segui para o município de Votuporanga.