Carlão Pignatari faz campanha em oito municípios nesta quinta-feira

No feriado da Independência do Brasil, presidente da Alesp também esteve em Magda e Descalvado.

Em campanha para reeleição, o deputado Carlão Pignatari, atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, visitou oito municípios do interior paulista nesta quinta-feira (8). Ele promoveu encontros e carreatas em Castilho, Nova Independência, Murutinga do Sul, Guaraçaí, Lavínia, Valparaíso, Bilac e Penápolis, onde foi recebido por prefeitos e vereadores, lideranças e eleitores.

Já na quarta-feira (7), feriado da Independência do Brasil, Carlão Pignatari esteve em Magda e Descalvado. Em Magda, o presidente da Alesp se encontrou com amigos e lideranças, que reforçaram o apoio para a sua reeleição e a do governador Rodrigo Garcia. O candidato a vice-governador Geninho Zuliani também esteve no encontro. Já em Descalvado, Carlão fez carreata pela cidade e visitou o comitê da campanha na cidade.

“Sou o deputado do interior de São Paulo, do noroeste paulista, da região central e de Araçatuba. Represento todos com muito orgulho e trabalho na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Por isso estou aqui para apresentar minhas ações pelos municípios e pedir o voto dos eleitores, com o compromisso de continuar trabalhando ainda mais pela melhora da qualidade de vida da população”, disse Carlão Pignatari.

O deputado fez carreata e se encontrou com eleitores e lideranças em Castilho, Nova Independência, Murutinga do Sul, Guaraçaí, Lavínia, Valparaíso, Bilac e Penápolis. Ele agradeceu a parceria de todos. Já nesta sexta-feira, dia 9 de setembro, o presidente da Alesp visita os municípios de Cosmorama, Mendonça, Adolfo, Ubarana, José Bonifácio, Planalto, Zacarias, Floreal, Fernandópolis e São João das Duas Pontes.