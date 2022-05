Carlão Pignatari entrega ônibus escolares e caminhões para 10 cidades do noroeste paulista 

Presidente da Alesp participou de evento na Capital ao lado do novo governador Rodrigo Garcia.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participou, nesta terça-feira (10.mai), da entrega de ônibus escolares e caminhões frigoríficos para transporte de merenda escolar. O evento foi conduzido pelo novo governador Rodrigo Garcia no parque Villa Lobos, na Capital, e contou com a presença de autoridades, prefeitos e vereadores.

Dez cidades da região noroeste paulista receberam os veículos. Álvares Florence, Ariranha, Estrela d’Oeste, Mendonça, Mirassolândia, Monte Aprazível, Paulo de Faria, Sales e Tabapuã receberam um ônibus escolar, cada. Para a cidade de Novo Horizonte, foi destinado um caminhão frigorífico para transporte dos alimentos fornecidos às escolas.

“Os ônibus escolares são essenciais para o transporte dos alunos da área rural para as escolas. Eles são seguros e altos, para evitar danos e facilitar a locomoção em dias de chuva, por exemplo. Já os caminhões frigoríficos vão aumentar a qualidade e segurança dos alimentos oferecidos nas escolas. O governador Rodrigo Garcia está de parabéns”, disse Carlão Pignatari.

Ao todo, 78 veículos (ônibus e caminhões) foram entregues a quase 80 municípios paulistas. No atual governo estadual, 970 ônibus escolares já foram distribuídos, beneficiando mais de 460 municípios.

O Estado de São Paulo conta com mais de um milhão de alunos estudando em escolas públicas do Estado em tempo integral.