Carlão Pignatari entrega 88 casas do programa CDHU em Palestina

O governador em exercício Carlão Pignatari inaugurou, nesta quarta-feira (16.nov), o sistema de autoatendimento do Poupatempo nos municípios de Álvares Florence, Américo de Campos, Cosmorama, Palestina, Parisi, Pontes Gestal e Riolândia. Também entregou moradias em Álvares Florence, Cosmorama e Palestina para famílias de baixa renda e uma praça em Parisi.

A agenda contemplou, ainda, inauguração e autorização para o início de intervenções de infraestrutura urbana em Américo de Campos, Álvares Florence, Parisi e Pontes Gestal e entrega de obras para abastecimento de água e saneamento em Pontes Gestal e Riolândia, além da inauguração de uma arena esportiva em Riolândia. “Hoje é um dia muito especial, mostrando o que o governo Rodrigo Garcia e João Doria fez nesses últimos quatro anos, investimentos de todos os tipos”, afirmou o governador em exercício.

Os equipamentos do Poupatempo possuem leitor biométrico para agilizar pedidos de documentos como RG, CNH e desbloqueio do cartão Bolsa do Povo, por exemplo. Os totens também possuem scanner integrado para efetuar upload de arquivos, quando necessário. Atualmente, já são 835 totens implantados em todas as regiões do estado de São Paulo.

Habitação

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) entregou 54 moradias no Conjunto Habitacional Cosmorama F, em Cosmorama, com investimento de R$ 4,1 milhões. Em Parisi, foi entregue uma praça pública no conjunto habitacional Antonio Reguera. A CDHU também inaugurou 19 unidades no conjunto Alvares Florence I, em Álvares Florence, com investimento de R$ 2,8 milhões, e 88 casas no conjunto habitacional Palestina D, em Palestina, no valor de R$ 11 milhões.

As casas entregues têm dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, distribuídos em 47,87 m2 de área útil. Os imóveis contam com piso cerâmico em todos os cômodos, azulejo no banheiro, na cozinha e na área de serviço, laje, cobertura em estrutura metálica e sistema de geração de energia solar fotovoltaica. As famílias contempladas foram selecionadas por meio de sorteio eletrônico auditado.

Infraestrutura urbana

Em Américo de Campos, Carlão Pignatari entregou as obras de revitalização na Praça Maria Melhem Jabur, realizadas por meio de convênio assinado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) e a prefeitura no valor de R$ 100 mil, além de contrapartida municipal de R$ 34 mil. A praça passou por intervenções na iluminação, com a implantação de luminárias LED; no paisagismo, com obras nos jardins, bancos e canteiros; além de serviços como alvenaria, piso, ampliação de jardim da fonte e modernização.

Na cidade de Pontes Gestal, foi entregue a reforma do Estádio Municipal “José Orestes Longo”. O local passou por serviços em suas instalações, como vestiários, banheiros, arquibancadas, além da instalação de um novo sistema de iluminação. O investimento da Secretaria de Desenvolvimento Regional na reforma foi de R$ 294 mil.

Em Parisi, foi inaugurado o novo sistema de iluminação em LED no município, substituindo a iluminação pública convencional, com cerca de 420 luminárias. Além disso, foi entregue a revitalização da praça matriz do Conjunto Habitacional Pedro Francisco, que contou com a construção de novos banheiros – este convênio ainda contemplou a construção de um quiosque na Praça Nossa Senhora Aparecida. O investimento foi de R$ 500 mil via SDR para a iluminação em LED e R$ 150 mil para adequação das praças.

Por fim, em Álvares Florence, Carlão Pignatari assinou ordem de serviço para o início das obras de recapeamento asfáltico nas ruas Geraldo Pinto dos Santos e Benedito Correa de Sales. O convênio firmado entre a SDR e a prefeitura tem o valor de R$ 250 mil.

Abastecimento e saneamento

Na tarde desta quarta-feira, em Pontes Gestal, o governador em exercício inaugurou a perfuração do poço tubular profundo com 132 metros de profundidade. A obra teve o investimento de mais de R$ 234 mil e atenderá todos os habitantes do município. Também foi entregue pela Sabesp a obra de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto, que recebeu mais de R$ 226 mil e vai garantir o atendimento de saneamento básico na cidade.

Carlão também esteve em Riolândia para a inauguração da adutora de água tratada, que eliminará os transtornos de desabastecimento de água na cidade. A obra teve investimento de mais de R$ 1,7 milhão. Ainda em Riolândia, foi autorizado o remanejamento de 1,1 metros de rede. A intervenção já está andamento e conta com investimento de quase R$ 187 mil. Para a garantia de pleno abastecimento no município, também foi inaugurado um poço perfurado com vazão de 30 m³/h. A obra teve o investimento de mais de R$ 143 mil.

Arena esportiva

Carlão Pignatari entregou uma arena esportiva no município de Riolândia. Implantado pela Secretaria de Esportes do Estado sob investimento de R$ 546 mil, o espaço de esporte e lazer conta com campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancadas e iluminação de LED.

