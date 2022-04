Carlão Pignatari entrega 52 viaturas para a PM ao lado do governador Rodrigo Garcia em Rio Preto

Veículos aumentarão o policiamento preventivo e ostensivo em 15 municípios da região; ato marcou primeira visita de Rodrigo ao interior após posse.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, entregou no início da tarde desta sexta-feira (1°), em São José do Rio Preto, 52 viaturas para a Polícia Militar, ao lado do novo governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia.

Essa foi a primeira visita de Garcia ao interior no cargo, após tomar posse pela manhã, durante visita à unidade do Bom Prato, em Paraisópolis, comunidade localizada na zona sul da capital paulista.

“Rodrigo fez questão de começar seu primeiro dia como governador em Paraisópolis, perto das pessoas que mais precisam do Estado e, em Rio Preto, cidade em que cresceu e se formou, o que demonstra a sua simplicidade, humanidade e integridade. Desconheço pessoa mais capacitada, conhecedora da realidade de cada um dos nossos municípios paulistas e secretarias estaduais, e comprometida com a missão de melhorar a vida das pessoas. Tanto que, logo cedo, ele me disse que agora não é hora de falar sobre política, mas sobre gestão. Temos pessoas com fome, sem emprego, sofrendo com uma inflação alta, e o momento é de cuidar de projetos e ações que possam mudar isso”, enfatizou Carlão.

O presidente da Alesp ainda falou do trabalho espetacular que Rodrigo sempre fez ao longo dos seus 25 anos na vida pública. “É um homem jovem, mas de vasta experiência, foi deputado estadual por três mandatos, presidente da Alesp, secretário de Assistência Social do Estado, vice-governador, enfim, é uma pessoa de muita sensibilidade e habilidade para aglutinar pessoas e ideias, e cumprir com seu papel político com serenidade”.

As novas viaturas fazem parte de um lote de 1,2 mil carros que estão sendo entregues à PM desde o último mês. Inicialmente, estão sendo encaminhados à sede do Comando de Policiamento do Interior 5, em Rio Preto (CPI-5) e, posteriormente, enviados às suas cidades de destino.

Os veículos são Chevrolet Spin, comprados pelo governo de São Paulo no programa de renovação da frota policial. “São Paulo tem hoje 20 mil viaturas da Polícia Militar na rua. Só nesta gestão, o governo adquiriu 9,6 mil novos veículos, um benefício de segurança para nossos policiais e toda a população, que contribui com a melhoria do policiamento preventivo e ostensivo nas nossas cidades”, explicou Pignatari.

Os municípios que receberão as novas viaturas são: Fernandópolis, Indiaporã, Jales, Votuporanga, Santa Fé do Sul, Cardoso, São José do Rio Preto, Catanduva, Catiguá, Novo Horizonte, Mirassol, Mirassolândia, Nova Granada, Orindiúva e José Bonifácio.