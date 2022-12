Carlão Pignatari empossa novo governador em cerimônia na Alesp no dia 1º de janeiro 

Tarcísio de Freitas e Felício Ramuth serão empossados, a partir das 9h, pelo presidente do Legislativo paulista. Veja o passo a passo da Sessão Solene de Posse.

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo realiza a cerimônia de posse do novo governador e vice-governador eleitos, respectivamente Tarcísio de Freitas e Felício Ramuth, a partir das 9h deste domingo, dia 1º de janeiro. O evento será transmitido ao vivo pela Rede Alesp na TV, no Youtube e nas redes sociais a partir das 8h, com todas as informações, detalhes e preparativos.

A Sessão Solene de Posse – nome oficial da cerimônia – tem previsão de durar uma hora e meia, e será conduzida pelo presidente do Parlamento paulista, deputado Carlão Pignatari. Outros parlamentares e autoridades do Estado (representantes da Justiça, das Forças Armadas, do município de São Paulo, entre outros) participarão da cerimônia, além de convidados e população.

A posse do governador pelo Legislativo estadual está prevista nos artigos 20 e 43 da Constituição Estadual, e também no artigo 28 da Constituição Federal. Ela acontece após conclusão regular das eleições pela Justiça Eleitoral e a diplomação dos vencedores. Tarcísio e Ramuth serão os 64º governador e vice-governador de São Paulo desde a formação da República, em 1889.

Veja abaixo o passo a passo da Sessão Solene de Posse:

– Governador e vice-governador são recebidos pelo presidente da Alesp na rampa do Hall Monumental do Palácio 9 de Julho, sede do Legislativo paulista, na Capital;

– Entrega da réplica do Monumento às Bandeiras, do artista plástico Victor Brecheret, ao governador e vice-governador;

– Entrevista à Rede Alesp, ao vivo;

– Abertura da Sessão Solene pelo presidente da Alesp e condução do governador e vice-governador ao Plenário pelos líderes dos partidos;

– Execução do Hino Nacional Brasileiro pela banda da Polícia Militar;

– Presidente da Alesp faz pronunciamento e convida o governador e o vice-governador a prestarem compromisso constitucional;

– Presidente da Alesp declara empossados o governador e vice-governador;

– Representantes da Alesp fazem leitura do termo de posse e governador e vice-governador assinam documento na companhia de testemunhas;

– Governador empossado faz seu primeiro discurso à população paulista;

– Após o discurso, todos seguem para a área externa da Alesp, onde serão prestadas honras militares ao novo governador, com continência da tropa, passagem em revista e saudação à bandeira, e desfile da tropa;

– Encerramento da cerimônia previsto para as 10h30. Em seguida, o novo governador se dirige ao Palácio dos Bandeirantes, para recepção de autoridades, convidados e posse do secretariado.