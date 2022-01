Carlão Pignatari e secretário da Educação anunciam nova escola estadual em Novais 

Unidade terá ensino em tempo integral; serão investidos R$ 9 milhões na construção.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, e o secretário da Educação, Rossieli Soares, anunciaram nesta segunda-feira (24), em Novais, na região noroeste paulista, a construção de uma nova escola estadual na cidade e a ampliação da creche Victório Rizzo, no centro.

A nova escola será construída no conjunto habitacional José Barreira e terá ensino em tempo integral. O investimento é de R$ 9 milhões. Já a ampliação da creche está orçada em R$ 313,8 mil –tudo pelo Painsp, novo plano do governo estadual que facilita o repasse de recursos aos municípios para diversas ações na área educacional.

“A educação é a principal ferramenta de transformação para uma sociedade melhor. Por isso estou muito feliz em anunciar mais uma escola no Estado de São Paulo, dessa vez na nossa querida cidade de Novais. Quero agradecer a todos e principalmente ao governador João Doria, ao vice-governador Rodrigo Garcia e ao secretário Rossieli Soares, que trabalham incansavelmente pela educação das nossas crianças, adolescentes e adultos”, disse Carlão Pignatari.

O presidente da Alesp falou ainda sobre o trabalho do Parlamento paulista para a educação estadual. Em 2021, foram aprovadas diversas leis em benefício do setor. Entre elas estão o Abono-Fundeb pago aos professores e a extensão do programa Dinheiro Direto nas Escolas para as Etecs e Fatecs, além do Orçamento para a educação em 2022, que será 20% maior, totalizando R$ 42 bilhões.

O evento foi realizado na escola estadual Izabel Lerro Ortenblad, que foi inteiramente reformada com recursos do programa Dinheiro Direto na Escola, e contou com a participação do prefeito da cidade, o Paulinho da Dengue; da vice-prefeita Dorceli Domingues; do presidente da Câmara de Vereadores, o Bolinha; da dirigente regional de ensino de Catanduva, Maria Silvia Azarite Salomão; e do diretor da escola, Hamilton Trajano Lopes da Silva.

Fernandópolis

Depois de Novais, o presidente da Alesp e o secretário de Estado da Educação foram para Fernandópolis para participar do encerramento do PEI (Programa de Ensino Integral) na região. O programa é uma formação oferecida pelo Estado para aperfeiçoamento de dirigentes, supervisores de Ensino, diretores de núcleo pedagógico, professores coordenadores de núcleo pedagógico (PCNPs) e diretores das escolas integrais de todo o Estado.

Os objetivos são subsidiar as equipes gestoras no desempenho de suas funções no Programa Ensino Integral a partir do modelo pedagógico e de gestão, e também dialogar sobre a pauta formativa para a semana de planejamento de 2022. “Neste ano, o ensino em tempo integral chegará a 2.048 escolas de todo o Estado. Por isso a formação é bem-vinda. Professores qualificados para oferecer o melhor ensino para os nossos alunos”, disse Carlão Pignatari.

Após o encontro, Carlão e Rossieli ainda se reuniram com prefeitos e representantes de diversos municípios da região para tratar de questões no setor. O reunião foi na Prefeitura de Fernandópolis.