Carlão Pignatari e Rodrigo Garcia recebem apoio de prefeitos do interior

Encontro realizado neste sábado em Votuporanga reuniu dezenas de políticos e lideranças do noroeste do Estado de São Paulo.

Prefeitos e vereadores do interior paulista reafirmaram, neste sábado (17), apoio à reeleição do deputado estadual Carlão Pignatari e do governador Rodrigo Garcia. Em encontro realizado em Votuporanga, eles falaram dos investimentos e conquistas para a população das cidades nos últimos anos em razão do trabalho realizado pelos candidatos pelo Estado de São Paulo.

Participaram da reunião o candidato a vice-governador Geninho Zuliani, o secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury, o candidato a deputado federal Marcelo Hercolin, entre outras lideranças e apoiadores. As eleições acontecem no próximo dia 2 de outubro. Rodrigo Garcia está em crescimento nas pesquisas e é o único que pode vencer o PT no 2º turno.

O prefeito de Guzolândia, Márcio Cardoso, afirmou que Carlão Pignatari faz muito pela sua cidade e região. “Ele é o nosso candidato. Vamos votar em Carlão Pignatari e Rodrigo Garcia para São Paulo continuar crescendo e se desenvolvendo”, disse. O mesmo foi dito pelo prefeito de Novais, Pedro Cesar Pinheiro, que participou do encontro e reafirmou seu apoio às candidaturas.

“O Carlão é o melhor candidato. É o melhor para a nossa cidade e região, por isso vamos reelegê-lo. É o que mais trabalha e mais faz pelo nosso povo”, disse o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba. “Carlão é efetivo. Tudo o que ele se propõe a fazer é feito com qualidade. Ele é do interior, é o nosso deputado e vamos ganhar essas eleições”, disse o prefeito de Rubineia, Osvaldo Lugato.

Já o prefeito de Macaubal, Acácio Ferreira, falou da importância de ter um deputado como Carlão Pignatari representando as cidades da região na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. “Ele está com todo mundo, está junto do povo de Macaubal e de toda a região. Sempre que precisamos, Carlão está pronto para nos ajudar e ajudar o nosso povo”, disse ele.

Carlão Pignatari agradeceu o apoio de todas as lideranças e também reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando pela região. “A região noroeste paulista está na rota do crescimento e esse trabalho não pode parar. Vamos votar em Rodrigo Garcia para governador para nossas cidades continuarem crescendo. Podem sempre contar comigo”, afirmou o presidente da Alesp.

Ainda neste sábado, Carlão participa de encontro com eleitores em Votuporanga, visita a Feira do Artesanato de Tanabi e participa de eventos no município de Planalto. Esses dois últimos compromissos estão previstos a partir das 20h.