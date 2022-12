Carlão Pignatari é condecorado com a medalha ”Brigadeiro Tobias” da Polícia Militar paulista 

Atividade marcou celebração dos 191 anos da corporação da segurança pública.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo condecorou, nesta quinta-feira (15.dez), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, com a medalha “Brigadeiro Tobias”, durante solenidade em celebração pelos 191 anos da corporação policial.

Realizado na Academia do Barro Branco, na Capital paulista, o evento agraciou o presidente da Alesp pelos trabalhos prestados para a corporação no âmbito Legislativo, com a medalha que leva o nome do patrono da Polícia Militar de São Paulo, Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar.

Os parlamentares Coronel Nishikawa (PL), Tenente Nascimento (Republicanos) e Major Mecca (PL) também receberam a medalha em homenagem aos serviços feitos à Polícia Militar paulista. Participou ainda do evento o deputado Delegado Olim (PP).

“Fico muito honrado de receber a maior honraria da Polícia Militar, é uma alegria enorme estar aqui no Barro Branco, principalmente hoje, celebrando os 191 anos dessa importante instituição de segurança pública do Estado de São Paulo”, disse Pignatari.

Também foram homenageados o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), Ricardo Anafe, e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), Paulo Galizia, além de diversos representantes da corporação e do Poder Judiciário. Ao todo, foram 77 medalhas concedidas.

A honraria foi instituída por meio de decreto estadual em 1965, para homenagear personalidades militares e civis por atos relevantes feitos a favor da PMESP. Carlão Pignatari recebeu a honraria das mãos do comandante geral da PMESP, coronel Ronaldo Miguel Vieira, e saudou toda a corporação em seu discurso.